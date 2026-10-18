Carlos ‘Gullit’ Peña, quien fue durante años el mediocampista del Club León, se registró para coordinar Morena en León, Guanajuato, de cara a las elecciones de 2027.

Aunque su reciente inscripción no significa que ya tenga la candidatura, el exjugador manifestó en una carta su intención de sumarse al partido y regresar a León “todo lo que le ha dado”.

Con Carlos “Gullit” Peña, suman 8 perfiles que ya se registraron para obtener la coordinación de Morena en León, entre ellos el mismo presidente del Consejo Estatal de Morena.

Carlos “Gullit” Peña (Especial)

Carlos “Gullit” Peña reconoce equivocaciones y reitera su interés de gobernar en León

Carlos “Gullit” Peña podría ser el candidato de Morena en León, en caso de ganar en el proceso interno para elegir a la o el coordinador de Defensa de la Transformación.

Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena, confirmó el registro del exjugador y añadió un comentario insinuando coincidencias con su participación en 2027.

“No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero tuve el gusto de tener una conversación telefónica. Se me hace una persona muy humilde. Casualmente, el número que portaba él, el dorsal, era el 27, y es el año que viene para la elección” Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena,

Al respecto, el exjugador aseguró que quiere corresponder a la ciudad por todo lo que le ha dado y reconoció que, a lo largo de su vida, ha tenido aciertos y desaciertos que le han dejado grandes enseñanzas.

“Considero que las personas debemos ser capaces de reconocer nuestras equivocaciones, aprender de ellas y demostrar con acciones nuestra voluntad de contribuir al buen común”. Carlos “Gullit” Peña

Carlos “Gullit” Peña también agregó que, después de haber participado en espacios de organización de Morena, comprende la importancia de la unidad, la participación social y el compromiso colectivo.

Carlos “Gullit” Peña

Morena suma ocho perfiles registrados en León

Además de Carlos “Gullit” Peña , otros políticos que se han registrado en este proceso son: