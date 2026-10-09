El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que definió a quienes serán sus coordinadores en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez de la Ciudad de México rumbo a las próximas elecciones 2027.

Durante un evento público, Jorge Romero, líder nacional del PAN, señaló que su decisión busca consolidar la estructura interna en territorios prioritarios ante la disputa por el control político local.

¿Quiénes serán los coordinadores del PAN en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez para 2027?

El PAN presentó oficialmente a quienes fueron designados como sus coordinadores para las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez en 2027 en la CDMX.

De acuerdo con la confirmación, se trata de:

PAN define coordinadores en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez rumbo a 2027 (PAN)

Puntualmente, entre los nombramientos destaca la de Alessandra Rojo de la Vega, quien asumirá la coordinación de la defensa de la Patria, Familia y Libertad en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por su parte, Luis Alberto Mendoza encabezará nuevamente las tareas en Benito Juárez, demarcación considerada históricamente como la cuna del panismo en la Ciudad de México.

PAN define coordinadores en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez rumbo a 2027 (PAN)

Asimismo, Carlos Orvañanos fue designado para conducir las coordinación en Cuajimalpa, donde buscará mantener la conducción de la alcaldía mediante la reelección.

PAN define coordinadores en Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez rumbo a 2027 (PAN)

Con estas resoluciones, el PAN avanza rumbo a la definición de sus representantes políticos rumbo al próximo proceso electoral.

Con esta ratificación estratégica de liderazgos, el partido blanquiazul pretende fortalecer su presencia operativa y dar continuidad a sus administraciones locales.