El diputado local, Pedro Haces Lago, confirmó que llevó a cabo de manera oficial su registro con Morena para buscar la alcaldía Tlalpan en las próximas elecciones 2027.

Con este proyecto, Pedro Haces Lago pretende afianzar la presencia organizativa de la estructura partidista de cara a los próximos retos electorales de la región, aprovechando su experiencia como legislador.

Morena elige a Pedro Haces Lago para renovar la alcaldía Tlalpan en 2027

Con la designación de Pedro Haces Lago, la estrategia de Morena busca impulsar una renovación organizativa en Tlalpan.

De acuerdo con la idea de trabajo, buscará dar prioridad al fortalecimiento del bienestar social, la inclusión comunitaria y el constante progreso de las familias que habitan la demarcación.

Pedro Haces Lago se registra con Morena para buscar la alcaldía Tlalpan en 2027 (Pedro Haces Lago)

Durante la presentación de sus intenciones políticas, Haces Lago puntualizó su arraigo directo con Tlalpan y el conocimiento sobre las diversas problemáticas que afrontan las colonias, pueblos y barrios.

Bajo el objetivo primordial de dinamizar el desarrollo integral de la alcaldía, calificada como un actor clave en la Ciudad de México, la propuesta busca coordinar iniciativas institucionales que potencien las oportunidades sociales.

Pedro Haces Lago sostuvo que la población local requiere esquemas de atención eficiente y congruentes con su relevante peso histórico e institucional.

Finalmente, reafirmó la disposición de atender las fases normativas del proceso partidista interno de Morena, con el propósito de consolidar el proyecto transformador en la demarcación para 2027.