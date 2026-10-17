Pedro Haces Lago, conocido como Pedro Haces Jr, anunció su registro para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en Tlalpan, de frente a las elecciones en CDMX.

A través de redes sociales, el diputado local compartió la noticia y expresó su intención de encabezar el proyecto de Morena en la demarcación. “Lo hago porque amo profundamente a Tlalpan”, dijo.

Pedro Haces Jr busca encabezar el proyecto de Morena en Tlalpan

El pasado martes 13 de octubre, Pedro Haces Jr formalizó su registro como aspirante a la coordinación de Morena en la alcaldía Tlalpan, como parte del proceso interno rumbo a las elecciones 2027.

Pedro Haces acompaña a su hijo al registro de la coordinación de Morena en Tlalpan (Captura de pantalla)

Pedro Haces Jr manifestó que su aspiración está relacionada con el arraigo que tiene en la alcaldía Tlalpan y con su interés por impulsar el desarrollo de sus pueblos, barrios y colonias.

Tras su registro, Pedro Haces Jr organizó un evento para dar a conocer la noticia. En el acto estuvo presente su padre, Pedro Haces Barba, quien actualmente es miembro de la Cámara de Diputados.

El diputado federal se dijo orgulloso de su hijo y lo describió como “un joven sumamente talentoso, comprometido y que ama profundamente a la tierra que lo vio nacer y crecer”.

Pedro Haces Jr va por la coordinación de Morena en Tlalpan (Captura de pantalla)

De acuerdo con información, durante el anuncio de su registro Haces Lago convocó a fortalecer la unidad entre los habitantes de Tlalpan y destacó la importancia de mantener el trabajo territorial.

Entre los sectores a los que hizo referencia se encuentran las juventudes, las familias y los productores del campo, a quienes planteó la necesidad de mantener cercanía y atención a sus necesidades.