Víctor Hugo Romo, diputado local de la Ciudad de México (CDMX) aseguró que está listo para asumir cualquier responsabilidad que le encomiende Morena y afirmó que, si su partido decide que debe competir por la alcaldía Miguel Hidalgo, le ganará al PAN.

En camino para las elecciones 2027 en la CDMX comienzan a notarse los primeros aspirantes a una de las 16 alcaldías de la capital mexicana.

En entrevista, Romo se definió como “un soldado de la Cuarta Transformación” y aseguró que el proyecto está por encima de cualquier aspiración personal.

Víctor Hugo Romo destaca que si Morena lo necesita nuevamente podría contender por Miguel Hidalgo

En declaraciones de Víctor Hugo Romo, señaló que es un soldado de la Cuarta Transformación y de Morena lo necesite, ahí va a estar e incluso si es para estar nuevamente al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación que ya gobernó.

Romo sostuvo que cuenta con experiencia, conocimiento del territorio y trabajo permanente en las colonias de Miguel Hidalgo.

Cabe recordar que Víctor Hugo Romo estuvo a cargo de la administración de la alcaldía Miguel Hidalgo previamente de 2012 a 2015 y del periodo de 2018 a 2021 por Morena, por lo que buscaría estar nuevamente con el partido guinda para las próximas elecciones 2027.

Víctor Hugo Romo asegura que respetará los tiempos electorales y al proyecto de la Cuarta Transformación

En el marco de esta contienda electoral que viene en puerta, asegura que primero está el proyecto de la Cuarta Transformación.

Sin embargo resaltó que va a respetar los tiempos, las reglas y lo que decida Morena, agregó que si le toca ser elegido para estas elecciones, va a ir “con todo”.