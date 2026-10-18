Gabriela “La Bonita” Sánchez hizo formal su registro para buscar la coordinación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la alcaldía de Puebla rumbo a las elecciones 2027.

“Doy un paso importante con el corazón lleno de emoción y esperanza. Me he registrado como aspirante a Coordinadora Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla” Gabriela “La Bonita” Sánchez, boxeadora

Tras su registro, la campeona de boxeo y exsecretaria de Deporte y Juventud de Puebla encabezó una caminata que partió de El Gallito y avanzó hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla.

Con su registro, Gabriela “La Bonita” Sánchez se enfrentará en el proceso contra José Chedraui Budib, quien busca la relección por la alcaldía de Puebla.

Gaby “La Bonita” Sánchez (Especial)

Gabriela “La Bonita” Sánchez envía mensaje de responsabilidad y cercanía tras registrarse por la alcaldía de Puebla

Durante su mitin, Gabriela “La Bonita” Sánchez dirigió un mensaje ante simpatizantes, militantes y personas que acudieron a manifestarle su apoyo como aspirante a candidata en la alcaldía de Puebla.

En su discurso, la deportista resaltó su trayectoria de más de 15 años, destacando que su carrera en el boxeo le ha enseñado la importancia de la disciplina y la responsabilidad.

“Nadie debe aprovecharse de un cargo público para una aspiración personal” Gabriela “La Bonita” Sánchez, boxeadora

También expresó su deseo de estar cerca de la gente realizando recorridos por colonias, barrios, juntas auxiliares, inspectorías y unidades habitacionales del municipio.

Gabriela “La Bonita” Sánchez confirmó su registro el 17 de octubre, después de que el 30 de septiembre presentó su renuncia al gobierno del estado y al gabinete del gobernador Alejandro Armenta.

Gabriela “La Bonita” Sánchez (Especial)

Morena suma tres registros por la alcaldía Puebla

Con su registro de cara a la pelea que sostendrá el próximo 5 diciembre contra Mariana ‘La Barbie’ Juárez, la lista de aspirantes de Morena por la alcaldía Puebla queda de la siguiente manera: .

José Chedraui Budib

Gabriela “La Bonita” Sánchez

Alejandro Carvajal Hidalgo