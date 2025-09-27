Estefanía, la hermana de Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, se pronunció sobre la supuesta relación del cantante con Angie Miller, la modelo venezolana que fue tenida por autoridades en México.

Según declaró la joven, no tenía conocimiento de que su hermano B-King mantuviera una relación con la actriz para adultos Angie Miller, por lo que sugirió que posiblemente ambos se conocieron en México.

Cabe señalar que a Angie Miller se le vinculó con la muerte de B-King debido a que ella viajó en el mismo Mercedes-Benz en el que se habría transportado al rapero hasta el sitio del homicidio, en Iztapalapa.

Angie Miller es detenida por el presunto asesinato de B-King Regio Clown (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Hermana de B-King asegura que nunca conoció a Angie Miller; Este fue el motivo de su detención

En entrevista para medios de espectáculos, la hermana de B-King señaló que el cantante nunca le comentó sobre la mencionada relación con Angie Miller, por lo que no tenían conocimiento de ella al momento de la desaparición.

A raíz del asesinato del cantante, se reportó la detención de Angie Miller por parte de la Fiscalía, organismo que la detuvo con el objetivo de conocer su versión de los hechos porque fue una de las últimas personas en verlo con vida.

El motivo de su detención se suma al hecho de que el representante de los colombianos ha negado que exista algún tipo de relación sentimental entre Angie Miller y B-King , pues solo se trató de una relación laboral para promocionarlo.

Aunque no se han declarado culpables por el asesinato de B-King, las redes también han señalado a Marcela Reyes, mujer que duró 7 años con el cantante, como la mente detras del crimen.

Ante ello, la hermana de B-King pidió que pararan de llamar “asesina” a la mujer, pues serán las autoridades quienes se encarguen de encontrar a los responsables.