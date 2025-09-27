La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Angie Miller a raíz del asesinato de los colombianos B-King y Regio Clown.

Aunque en un principio se rumoró su participación en el crimen, se informó que su detención se realizó con el objetivo de conocer su versión, pues fue una de las últimas personas en ver a B-King y Regio Clown con vida.

La detención de Angie Miller habría ocurrido el 23 de septiembre, pero tres días después, fuentes cercanas a la Fiscalía de CDMX informaron que la novia de B-King fue puesta en libertad porque no se encontraron pruebas en su contra.

Detención de Angie Miller del Registro Nacional de Detenciones ( Registro Nacional de Detenciones)

Liberan a Angie Miller: investigan ajuste de cuentas sobre el caso de B-King y Regio Clown

Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida como Angie Miller, identificada como novia de B-King, habría sido detenida el 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, un día después de encontrarse los restos de su novio.

Aunque la Fiscalía de la CDMX no ha dado más detalles al respecto, fuentes cercanas a la dependencia informaron que la mujer ya fue liberada al no encontrar pruebas que la inculpen de la muerte de B-King y Regio Clown.

Por ahora, las autoridades ministeriales investigan la posible participación de La Familia Michoacana y la Unión Tepito en la muerte de los artistas, por un aparente tema que tiene que ver con drogas.

De igual forma, se investiga si el inmueble en Tepetlaoxtoc, Estado de México, habrían sido utilizado para asesinar a los cantantes, pues se reporta una fuerte actividad criminar en esa zona.