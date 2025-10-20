Después de haberse visto involucrada en el asesinato de B-King y Regio Clown cuyos cuerpos fueron encontrados en el Estado de México, Angie Miller rompió el silencio.

“No soy mujer de B-King ni mucho menos su pareja. Fue Regio Clown quien nos presentó, pero quedamos en que íbamos a estar concentrados en nuestras carreras aunque nos íbamos a seguir conociendo”. Angie Miller, actriz.

Angie Miller de 29 años de edad, no solo negó tener relación sentimental con B-King, sino que se disculpó con México y apuntó que desde el 26 de septiembre la deslindaron del asesinato.

Angie Miller niega vínculo al asesinato de B-King y Regio Clow

La actriz Angie Miller fue señalada por ser la presunta implicada en el asesinato de B-King de 31 años de edad, y Regio Clown, pero ya salió a defenderse.

Aunque decidió tomarse un tiempo de redes sociales, la actriz consideró que era pertinente salir a defenderse públicamente, asegurando que nunca estuvo ligada sentimentalmente con B-King.

Fue así que Angie Miller confirmó que fue detenida el 23 de septiembre, pero para el 26 ya está en libertad “fue una investigación sencilla” asegurando que no se trató de nada legal o declaración ante un juez.

“Vieron que no tenía nada que ver y me dejaron en libertad. Jamás estuve presa, no me llevaron a juicio, no hubo declaración”. Angie Miller, actriz.

Ante ello, pidió al público en general que dejara de difundir y crear mentiras por respeto a ella, su familia y al recuerdo de B-King y Regio Clow.

Angie Miller se disculpa con mexicanos “fue un momento de rabia”

Angie Miller no solo se dijo inocente del asesinato de B-King y Regio Clow, sino que se disculpó con los mexicanos por decir “odio México”.

La actriz explicó que el coraje ante el asesinato de los músicos quiénes bucaban triunfar en México lo que la hizo decir cosas que no debía “en un momento de rabia”.

Por ello, Angie Miller fue firme al decir “México no tiene la culpa de todo lo que está sucediendo” señalando que tiene años viviendo en el país y agradece el espacio.