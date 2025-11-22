La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Superior No. 2864 al décimo aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del DIF Nacional, destacando su labor en la restitución de derechos, la implementación de medidas de protección y la atención a la niñez más vulnerable del país.

Durante el mensaje de bienvenida, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que este sorteo honra a una institución que transformó la manera en que México protege la infancia.

“Cada medida de protección es un acto de justicia, cada intervención es una historia de vida transformada. Este aniversario celebra una década de trabajo incansable, pero también celebra miles de sonrisas recuperadas” Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Lotería Nacional reconoce la protección a la niñez

La funcionaria destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión inspirada en el Humanismo Mexicano, donde la justicia social comienza en la infancia.

Por su parte, la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, recordó que la labor de la PFPNNA no solo se mide en sus 10 años de vida institucional, sino en el trabajo diario de quienes garantizan la igualdad de condiciones para niñas, niños y adolescentes.

PFPNNA cumple 10 años garantizando derechos a niñas y niños (Cortesía)

Mientras que la procuradora federal Fabiola María Salas Ambriz señaló que celebrar este aniversario es también refrendar que la niñez debe ser prioridad en todas las decisiones públicas, y agradeció a Lotenal la colaboración para que el billete conmemorativo llegara a todo México.

Resultados del Sorteo Superior No. 2864

El sorteo entregó 51 millones de pesos en premios: El Premio Mayor de 17 millones de pesos se lo llevó el número 05884, en la primera serie de Tijuana y la segunda serie fue de venta electrónica.

Segundo Premio de un millón 440 mil pesos, se lo llevó el número 24224, en primera serie de San Luis Potosí y segunda serie de Ciudad de México. Mientras que los reintegros fueron los números 4 y 4.

Si quieres ver los resultados completos puedes acceder a página oficial: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/superior/superior2864.pdf, además, puedes ver la repetición del sorteo en el canal de YouTube Lotería Nacional Sorteos Tradicionales.