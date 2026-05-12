La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Lotería Nacional presentaron el billete del Sorteo Especial No. 312 dedicado al Día de las Maestras y los Maestros 2026, como un reconocimiento al trabajo que millones de docentes realizan diariamente en las aulas de México.

La ceremonia se realizó en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), donde autoridades educativas destacaron el papel del magisterio en la transformación social y educativa del país.

Mario Delgado destaca papel de maestras y maestros

Durante su participación, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, aseguró que las maestras y maestros han sido fundamentales en las distintas etapas históricas de México y reiteró que el actual gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la educación pública como un derecho universal.

El Sorteo Especial No. 312 reconocerá la labor de maestras y maestros de México. (cortesía)

Asimismo, señaló que la administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, busca consolidar una relación más cercana con el magisterio, además de impulsar políticas enfocadas en la justicia educativa y el acceso igualitario a la enseñanza.

Billete del Día del Maestro 2026 tendrá premio de 27 millones de pesos

Por su parte, la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, explicó que para este sorteo se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos que circularán en todo el país como homenaje al trabajo docente.

El Sorteo Especial No. 312 reconocerá la labor de maestras y maestros de México. (cortesía)

Además, informó que el Sorteo Especial No. 312 contará con una bolsa acumulada de 80 millones de pesos y contará con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series.

La funcionaria destacó que el billete incluye la frase: “Las maestras y los maestros son la fuerza que educa, inspira y transforma cada rincón de nuestro país”, mensaje con el que se busca reconocer el impacto social de quienes dedican su vida a la enseñanza.

El Sorteo Especial No. 312 reconocerá la labor de maestras y maestros de México. (cortesía)

Finalmente, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, subrayó que la Nueva Escuela Mexicana promueve una educación más incluyente, colaborativa y cercana a las comunidades.

El sorteo conmemorativo por el Día del Maestro 2026 se realizará el próximo 15 de mayo a las 20:00 horas y será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional.