La Lotería Nacional celebró el Sorteo Magno del Día de las Madres 2026, una edición dedicada a reconocer el amor, acompañamiento y cuidado constante de las madres mexicanas.

El sorteo número 391 alcanzó ventas superiores a 157 millones de pesos, superando el récord histórico registrado en este tipo de celebraciones durante los últimos 10 años.

Lotería Nacional rompe récord histórico de ventas en el Sorteo Magno del Día de las Madres 2026

El Sorteo Magno 2026 registró una cifra récord de más de 157 millones de pesos, la más alta en comparación con los sorteos alusivos realizados entre 2017 y 2025, cuyo promedio de ventas fue de 142.4 millones de pesos.

Este resultado representa un incremento del 10.6 por ciento, equivalente a 15.1 millones de pesos adicionales respecto al promedio de la última década.

La institución destacó que este sorteo se realiza cada año para conmemorar una de las fechas más significativas para las familias mexicanas, por lo que el billete alusivo reconoce la entrega, fortaleza y papel fundamental de las madres en la sociedad.

El Sorteo Magno 391 contempló la venta de 3 millones 600 mil cachitos y repartió una bolsa total de 236 millones de pesos en premios.

La noche del domingo 10 de mayo, desde el Teatro de la Lotería Nacional, se escucharon los números ganadores en voz de las y los tradicionales niños gritones.

Lotería Nacional supera los 157 millones de pesos en Sorteo del Día de las Madres. (Cortesía)

Lotería Nacional revela ganadores del Premio Mayor del Sorteo Magno 391

El Premio Mayor de 78 millones de pesos correspondió al billete número 44404. La primera y segunda serie se distribuyeron para su venta en Aguascalientes, mientras que la tercera serie se colocó en Puebla.

Por otra parte, el segundo premio de 7 millones 500 mil pesos correspondió al billete número 23362. Las primeras dos series se distribuyeron en la Ciudad de México, mientras que la tercera fue enviada a Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Finalmente, los reintegros correspondieron a los números 4 y 2.