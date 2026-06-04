Lluvias intensas ponen en alerta naranja a la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta naranja debido a que se prevé lluvias intensas y posible caída de granizo para la tarde y noche del 4 de junio en la CDMX.
Se advierte a la población sobre peligros potenciales como inundaciones repentinas y fuertes corrientes de agua en las vialidades principales.
Estas son las alcaldías de la CDMX donde se activó la alerta naranja por lluvias fuertes
A través de sus redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó a la población por las lluvias intensas que ponen en alerta naranja a la CDMX.
Para la tarde y noche del jueves 4 de junio, se prevé lluvias fuertes y granizo en las siguientes 11 alcaldías de la Ciudad de México:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
El periodo de alerta comprende desde las 14:00 hasta las 22:00 horas del jueves 4 de julio.
Se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 49 mm, así como la posible caída de granizo
También hay Alerta Amarilla en el mismo lapso de tiempo para las alcaldías:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
En dichas demarcaciones se prevé posibles encharcamientos, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles y lonas.
Estas son las recomendaciones de las autoridades por la alerta naranja en la CDMX
Ante la activación de la Alerta Naranja en la CDMX por lluvias fuertes y granizo, las autoridades recomiendan seguir las siguientes medidas de seguridad para evitar accidentes:
- No cruzar calles o avenidas que presenten encharcamientos o corrientes de agua; lo ideal es caminar sobre puentes y banquetas.
- Limpiar coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar refugiarse bajo los árboles durante la lluvia.
- Brindar ayuda para que niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan resguardarse adecuadamente.
- En la medida de lo posible, esperar a que la intensidad de la lluvia disminuya antes de continuar con actividades a la intemperie.
- En caso necesario salir con paraguas o impermeable
Además de estas recomendaciones, es importante recordar que los peligros asociados incluyen la formación de corrientes fuertes en vialidades y posibles inundaciones debido a acumulados de agua de entre 30 y 49 mm.