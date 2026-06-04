La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta naranja debido a que se prevé lluvias intensas y posible caída de granizo para la tarde y noche del 4 de junio en la CDMX.

Se advierte a la población sobre peligros potenciales como inundaciones repentinas y fuertes corrientes de agua en las vialidades principales.

Estas son las alcaldías de la CDMX donde se activó la alerta naranja por lluvias fuertes

A través de sus redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó a la población por las lluvias intensas que ponen en alerta naranja a la CDMX.

Lluvias intensas ponen en alerta naranja a la CDMX (@SGIRPC_CDMX / X )

Para la tarde y noche del jueves 4 de junio, se prevé lluvias fuertes y granizo en las siguientes 11 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Xochimilco

El periodo de alerta comprende desde las 14:00 hasta las 22:00 horas del jueves 4 de julio.

Se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 49 mm, así como la posible caída de granizo

También hay Alerta Amarilla en el mismo lapso de tiempo para las alcaldías:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Milpa Alta

Venustiano Carranza

En dichas demarcaciones se prevé posibles encharcamientos, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles y lonas.

Estas son las recomendaciones de las autoridades por la alerta naranja en la CDMX

Ante la activación de la Alerta Naranja en la CDMX por lluvias fuertes y granizo, las autoridades recomiendan seguir las siguientes medidas de seguridad para evitar accidentes:

No cruzar calles o avenidas que presenten encharcamientos o corrientes de agua; lo ideal es caminar sobre puentes y banquetas. Limpiar coladeras dentro y fuera del hogar Cerrar puertas y ventanas Evitar refugiarse bajo los árboles durante la lluvia. Brindar ayuda para que niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan resguardarse adecuadamente. En la medida de lo posible, esperar a que la intensidad de la lluvia disminuya antes de continuar con actividades a la intemperie. En caso necesario salir con paraguas o impermeable

Además de estas recomendaciones, es importante recordar que los peligros asociados incluyen la formación de corrientes fuertes en vialidades y posibles inundaciones debido a acumulados de agua de entre 30 y 49 mm.