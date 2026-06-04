La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta naranja debido a que se prevé lluvias intensas y posible caída de granizo para la tarde y noche del 4 de junio en la CDMX.

Se advierte a la población sobre peligros potenciales como inundaciones repentinas y fuertes corrientes de agua en las vialidades principales.

Estas son las alcaldías de la CDMX donde se activó la alerta naranja por lluvias fuertes

A través de sus redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó a la población por las lluvias intensas que ponen en alerta naranja a la CDMX.

Lluvias intensas ponen en alerta naranja a la CDMX
Lluvias intensas ponen en alerta naranja a la CDMX (@SGIRPC_CDMX / X )

Para la tarde y noche del jueves 4 de junio, se prevé lluvias fuertes y granizo en las siguientes 11 alcaldías de la Ciudad de México:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Coyoacán
  4. Cuajimalpa
  5. Gustavo A. Madero
  6. Iztapalapa
  7. La Magdalena Contreras
  8. Miguel Hidalgo
  9. Tláhuac
  10. Tlalpan
  11. Xochimilco

El periodo de alerta comprende desde las 14:00 hasta las 22:00 horas del jueves 4 de julio.

Se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 49 mm, así como la posible caída de granizo

También hay Alerta Amarilla en el mismo lapso de tiempo para las alcaldías:

  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Milpa Alta
  • Venustiano Carranza

En dichas demarcaciones se prevé posibles encharcamientos, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles y lonas.

Estas son las recomendaciones de las autoridades por la alerta naranja en la CDMX

Ante la activación de la Alerta Naranja en la CDMX por lluvias fuertes y granizo, las autoridades recomiendan seguir las siguientes medidas de seguridad para evitar accidentes:

  1. No cruzar calles o avenidas que presenten encharcamientos o corrientes de agua; lo ideal es caminar sobre puentes y banquetas.
  2. Limpiar coladeras dentro y fuera del hogar
  3. Cerrar puertas y ventanas
  4. Evitar refugiarse bajo los árboles durante la lluvia.
  5. Brindar ayuda para que niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan resguardarse adecuadamente.
  6. En la medida de lo posible, esperar a que la intensidad de la lluvia disminuya antes de continuar con actividades a la intemperie.
  7. En caso necesario salir con paraguas o impermeable

Además de estas recomendaciones, es importante recordar que los peligros asociados incluyen la formación de corrientes fuertes en vialidades y posibles inundaciones debido a acumulados de agua de entre 30 y 49 mm.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)