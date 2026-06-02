Una intensa lluvia acompañada de granizo azotó el municipio de Huixquilucan, Estado de México, la noche del lunes 1 de junio de 2026, provocando severas inundaciones que superaron los dos metros de altura en algunas zonas y dejaron una persona muerta.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de un inmueble residencial ubicado en la colonia Hacienda de las Palmas, una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias registradas entre Huixquilucan y los límites con la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Huixquilucan durante las lluvias?

De acuerdo con reportes de Protección Civil y testimonios de vecinos, la víctima se encontraba en el área de estacionamiento de un edificio cuando el nivel del agua aumentó de manera repentina por las fuertes lluvias.

El reporte de su desaparición se registró cerca de las 22:00 horas, en medio del caos provocado por las intensas precipitaciones.

Pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, el agua ingresó con fuerza y rapidez al inmueble, impidiendo que la mujer pudiera salir a tiempo y quedando atrapada.

Peritos ministeriales acudieron al sitio durante la madrugada para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las fuertes lluvias también provocaron el desbordamiento del Río La Coyotera y de un canal de la zona, lo que generó corrientes de lodo, basura y escombros sobre las principales vialidades que conectan al Estado de México con la CDMX.

Zonas afectadas por las inundaciones en Huixquilucan

Entre los puntos con mayores afectaciones, inundaciones y vehículos varados se reportaron:

Avenida Jesús del Monte, con dirección a la alcaldía Cuajimalpa.

Palma Dátil y Boulevard Hueyetlaco.

Hacienda del Ciervo.

Zonas colindantes con Bosques de las Lomas y Santa Fe.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos donde se observaba a personas resguardándose sobre los toldos de sus vehículos mientras esperaban ser rescatadas, debido a la fuerza de las corrientes que arrastraban todo a su paso.

Autoridades activan protocolos de emergencia por lluvias en Edomex

Ante la emergencia por las lluvias e inundaciones en Huixquilucan, autoridades del Estado de México, en coordinación con el gobierno municipal y el Grupo Tláloc, activaron protocolos de emergencia.

Las labores de atención incluyeron trabajos de desazolve con apoyo de cuadrillas de bomberos y unidades hidroneumáticas tipo Vactor, que operaron durante toda la noche y la mañana de este martes en puntos clave como el Camino a Santiago Yancuitlalpan, donde las coladeras quedaron obstruidas por granizo y basura.

Durante las primeras horas de este martes 2 de junio, autoridades informaron que la circulación comenzó a restablecerse, sin embargo, se mantiene el llamado a la población para extremar precauciones ante posibles nuevas lluvias.

Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales den a conocer el saldo total de daños materiales en viviendas, comercios y vialidades afectadas por las inundaciones.