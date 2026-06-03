La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial por un temporal de lluvias intensas en la CDMX, previsto del 3 al 12 de junio.

Se esperan tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con temperaturas máximas de 22 a 25 grados.

Para este miércoles 3 de julio, se activó alerta naranja en nueve alcaldías y amarilla en el resto por lluvias, recomendando evitar zonas inundadas y mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables.

CDMX enfrentará 10 días de lluvias; emiten aviso especial por temporal (@SGIRPC_CDMX / X )

Autoridades prevén lluvias intensas en la CDMX durante 10 días

Autoridades de la Ciudad de México emitieron un aviso especial ante un temporal de lluvias previsto del miércoles 3 de junio hasta el viernes 12 de junio.

Se pronostican precipitaciones intensas, posible caída de granizo, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Se anticipa que las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y 25 grados durante este periodo de mal clima.

Debido a estas condiciones, las autoridades mantienen una doble alerta por mal tiempo en la CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC recomendó a la ciudadanía:

Retirar basura de coladeras

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras

Usar impermeables o paraguas

Alertan por posibles lluvias para este 3 de julio en la CDMX

Las autoridades capitalinas han emitido alertas meteorológicas preventivas para las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de precipitaciones intensas para este miércoles 3 de julio.

Se activó la alerta naranja para nueve demarcaciones que esperan lluvias de mayor volumen:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Mientras que el resto de la capital permanece bajo alerta amarilla por condiciones moderadas:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Además de las lluvias, se advierte sobre la posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda evitar zonas inundadas y mantenerse alejados de árboles para prevenir accidentes por descargas o caída de ramas.