CDMX enfrentará 10 días de lluvias; emiten aviso especial por temporal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial por un temporal de lluvias intensas en la CDMX, previsto del 3 al 12 de junio.
Se esperan tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con temperaturas máximas de 22 a 25 grados.
Para este miércoles 3 de julio, se activó alerta naranja en nueve alcaldías y amarilla en el resto por lluvias, recomendando evitar zonas inundadas y mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables.
Autoridades prevén lluvias intensas en la CDMX durante 10 días
Autoridades de la Ciudad de México emitieron un aviso especial ante un temporal de lluvias previsto del miércoles 3 de junio hasta el viernes 12 de junio.
Se pronostican precipitaciones intensas, posible caída de granizo, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
Se anticipa que las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y 25 grados durante este periodo de mal clima.
Debido a estas condiciones, las autoridades mantienen una doble alerta por mal tiempo en la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC recomendó a la ciudadanía:
- Retirar basura de coladeras
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras
- Usar impermeables o paraguas
Alertan por posibles lluvias para este 3 de julio en la CDMX
Las autoridades capitalinas han emitido alertas meteorológicas preventivas para las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de precipitaciones intensas para este miércoles 3 de julio.
Se activó la alerta naranja para nueve demarcaciones que esperan lluvias de mayor volumen:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Mientras que el resto de la capital permanece bajo alerta amarilla por condiciones moderadas:
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Además de las lluvias, se advierte sobre la posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda evitar zonas inundadas y mantenerse alejados de árboles para prevenir accidentes por descargas o caída de ramas.