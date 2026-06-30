La fiebre mundialista está llegando a su punto más alto en la Ciudad de México (CDMX), pues debido al partido México vs Ecuador se apoderó por completo del Tren Ligero.

Así ha ocurrido a lo largo del martes 30 de junio, debido a que miles de aficionados se trasladan a las inmediaciones del Estadio Banorte en el que se jugará el México vs Ecuador.

Incluso, bajo un ambiente amistoso, se han registrado algunos “enfrentamientos” de porras entre los seguidores de la Selección Mexicana y los de la Selección Ecuatoriana.

México vs Ecuador (especial )

Tren Ligero se llena de la fiebre mundialista por el México vs Ecuador

Luego de conseguir avanzar con paso perfecto a la fase de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, México buscará seguir avanzando en el torneo al enfrentarse a la selección de Ecuador.

Será durante el partido que iniciará en punto de las 19:00 horas en el Estadio Banorte de la CDMX, que el Tri intentará sellar su pase a los octavos de final, partido que ha hecho estallar la fiebre mundialista.

Lo anterior debido a que horas antes del decisivo encuentro, miles de aficionados ya se trasladan al Estadio Banorte, por lo que en puntos como el Tren Ligero la fiebre mundialista está en plena ebullición.

🚋🇲🇽 ¡Calentando motores!



Así se vive el ambiente en el Tren Ligero rumbo al México vs Ecuador. De momento todo está tranquilo, pero la afición ya comienza a hacerse presente camino al estadio. 🔥⚽



¿Ya vas en camino o dónde verás el partido? 👀#QuintoPartido #Mundial2026… pic.twitter.com/29CiBLgPeG — Quinto Partido (@quintopartidoof) June 30, 2026

En las instalaciones del Tren Ligero, los seguidores de la Selección Mexicana avanzan con entusiasmo ataviados con las playeras y hasta banderas rumbo al mítico recinto mundialista.

Cabe destacar que como ha ocurrido durante todos los encuentros que se han jugado en el Estadio Banorte, se ha desplegado un operativo especial que restringe el avance, pues solo se permite el acceso a personas que ya tienen boleto.

🔴El acceso al Tren Ligero está restringido y solo podrán ingresar quienes presenten su boleto del partido entre México y Ecuador en el Estadio CDMX. pic.twitter.com/lQkOORODU6 — Azucena Uresti (@azucenau) June 30, 2026

Aficiones de México y Ecuador se enfrentan con porras desde el Tren Ligero

Los ánimos festivos y futboleros por la fiebre mundialista han provocado que desde el Tren Ligero, aficionados de México y Ecuador ya comenzaron a “enfrentarse” con porras.

A pesar de ser muchos menos en comparación con la afición mexicana, algunos seguidores de Ecuador lanzaron gritos de apoyo para su equipo, lo que provocó una respuesta inmediata.

Porra a Ecuador entre aficionados mexicanos provoca abucheos en el Tren Ligero



Crédito: @alee_dupa / SDPnoticias pic.twitter.com/H1UjAGN4Z2 — SDP Noticias (@sdpnoticias) June 30, 2026

Aunque los cánticos y porras en su mayoría han sido amistosos, también se han registrado algunos momentos de mayor algidez, pues un grupo de aficionados del Tri lanzó el grito homofóbico contra la parcialidad ecuatoriana.