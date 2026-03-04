Tras la denuncia que José Manuel Figueroa interpuso a Imelda Garza-Tuñón por daño moral, el cantante accionará bajo una acusación más en la Ciudad de México (CDMX).

El hijo de Joan Sebastian presentó una nueva denuncia en la CDMX que ya fue admitida por la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, el Ministerio Público ya tiene la carpeta de investigación.

José Manuel Figueroa emprende nuevas acciones legales contra Imelda Garza-Tuñón

Un audio de Imelda Garza-Tuñón difamando a José Manuel Figueroa llevó a que el cantante emprendiera acciones legales contra su excuñada, pero ahí no se detendrá el proceso ante la FGR.

Información dada por Venga La Alegría mostrando la denuncia, revela que el 3 de marzo de 2026, José Manuel Figueroa emprendió una nueva acción legal sobre Imelda Garza-Tuñón bajo la acusación de:

Violencia familiar

Violencia mediática

Según se sabe, la denuncia del cantante fue admitida por la FGR por lo que el MP ya tendría iniciada la carpeta de investigación contra Imelda Garza-Tuñón.

Denuncia de José Manuel Figueroa a Imelda Garza-Tuñón. (@vengalaalegria)

En la explicación de la periodista Flor Rubio, las acciones de violencia familiar se ejercerían porque José Manuel Figueroa e Imelda Garza-Tuñón son parientes en segundo grado.

Por otra parte, la violencia mediática corresponde a que dichos de su excuñada fueron a través de medios de comunicación y estos llevan a poner en duda “su honor”.

José Manuel Figueroa pide investigar daño en su sobrino José Julián

El cantante José Manuel Figueroa presentó una nueva denuncia contra Imelda Garza-Tuñón, pero además, pide a la FGR cerciorarse de las afectaciones que su sobrino pudiera estar teniendo.

La pelea legal que Imelda Garza-Tuñón está llevando con Maribel Guardia por la custodia de José Julián ha escalado a declaraciones en medios de comunicación y post en redes sociales.

A ello se le suma la acusación que esta hizo contra José Manuel Figueroa, asegurando que Julián Figueroa le confesó que su hermano abuso de él.

Ante la guerra mediática, Flor Rubio informó que en el escrito de la nueva denuncia contra Imelda Garza-Tuñón, José Manuel Figueroa pide se investigue posible daño en su sobrino José Julián, como repercusión a las declaraciones públicas que su mamá ha hecho.