El puerto de Acapulco dio un paso importante en su proceso de reactivación turística con el inicio del proyecto CICI Aquapark, una obra que busca recuperar uno de los espacios recreativos más emblemáticos del destino.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la colocación de la primera piedra, acompañada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el director del FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza.

CICI Aquapark impulsará turismo y economía en Acapulco

El nuevo parque acuático forma parte de una estrategia para fortalecer la oferta turística del puerto, atraer visitantes y detonar el desarrollo económico de la región.

Autoridades destacaron que el proyecto no solo representa infraestructura, sino también la recuperación de un sitio con valor histórico y emocional para generaciones de visitantes y habitantes.

De acuerdo con lo informado, el complejo contará con diversas atracciones como toboganes, alberca de olas, río lento y áreas infantiles, además de espacios comerciales que complementarán la experiencia turística.

Inversión millonaria busca recuperar ícono turístico de Acapulco

El titular de FONATUR, Sebastián Ramírez, subrayó que la obra es resultado de la colaboración entre el sector público y privado, lo que ha permitido agilizar procesos y conectar inversiones.

Por su parte, el director general de Sofmar Fun, Luis Javier Santoyo, resaltó que este desarrollo marca una nueva etapa para un espacio que forma parte de la identidad del puerto.

Además, el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), Ricardo Salinas Méndez, informó que la inversión supera los 10 millones de dólares, lo que generará empleos directos e indirectos, además de incentivar la actividad económica local.

CICI Aquapark será un nuevo atractivo para visitantes nacionales e internacionales (cortesía)

Funcionarios coincidieron en que este tipo de proyectos forma parte de una visión integral para reposicionar a Acapulco como uno de los principales destinos turísticos del país.

El plan contempla que el nuevo parque acuático sea accesible para familias, visitantes nacionales e internacionales, así como personas de todas las edades.

Con este arranque, Acapulco avanza en su proceso de modernización turística, apostando por infraestructura renovada y experiencias que fortalezcan su competitividad.