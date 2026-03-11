Imelda Garza Tuñón le envió un mensaje de disculpa a José Manuel Figueroa tras señalarlo de abusar de su hermano Julián Figueroa.

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Garza Tuñón por daño moral, violencia familiar y mediática tras asegurar en un audio que había violentado a su hermano menor.

Imelda Garza Tuñón se disculpó con José Manuel Figueroa tras señalarlo de abuso

Durante la marcha del Día de la Mujer de la CDMX, Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- habló de la demanda en su contra por parte de José Manuel Figueroa.

La cantante mencionó que no ha sido notificada de la demanda y que le envió un mensaje de disculpa a José Manuel Figueroa en Instagram.

“Él hizo más grande este problema, era una cosa muy chiquita y él se encargó de difundirla. Yo le mandé un mensaje y le dije: ‘Lamento que se haya filtrado todo esto’ era una llamada telefónica que era privadísima” Imelda Garza Tuñón

Imelda Tuñón alzó la voz este 8M por la V10LENCIA VICARIA y MEDIÁTICA de la que presuntamente ha sido víctima. Además, responde si le pediría disculpas a José Manuel Figueroa.#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/pcHSun4LxF — De Primera Mano (@deprimeramano) March 10, 2026

Imelda Garza Tuñón asegura que lo dicho contra José Manuel Figueroa fue parte de una llamada privada y que no se tenía que hacer pública.

También señala a José Manuel Figueroa de agravar el rumor a pesar de que se disculpó con él por mensaje.

“El periodista que la subió se portó como todo un caballero y la bajó cuando le dije: ‘Oye, esto no puede estar público’ y ya, ahí quedó, pero no sé, yo creo que lo dañé mucho emocionalmente. Le dije ‘perdóname’, no quería que esto se hiciera así” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón cree que sus declaraciones dañaron tanto a José Manuel Figueroa que la demandó: “Ni modo, si lo quiso llevar a lo legal, a lo legal nos vamos”.

Imelda Garza Tuñón tomará acciones legales contra quien publicó y compartió el audio de su hijo (@imetunon / Instagram)

Imelda Garza Tuñón no teme a la demanda de José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa estaría solicitando una compensación económica tras los dichos de Imelda Garza Tuñón, argumentando que sus declaraciones provocaron que perdiera proyectos.

Incluso, habría pedido que la arraigaran en su domicilio para que no huya y podría enfrentar una sentencia de hasta 6 años de prisión, según el abogado del cantante.

Imelda Garza Tuñón mencionó que no ha sido notificada sobre las denuncias en su contra y tampoco teme al proceso.

“Fue algo que no se hizo con dolo, entonces, ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón fue contundente, arreglará la demanda de José Manuel Figueroa en los tribunales y sus declaraciones no fueron con dolo.