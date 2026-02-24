José Manuel Figueroa es un cantante, compositor y actor mexicoestadounidense que ha portado el estandarte del regional mexicano durante tres décadas. Es el hijo mayor de Joan Sebastian; sin embargo, logró forjar una identidad propia desde su debut en 1995 con el éxito “Expulsado del paraíso”.

En 2026, la carrera de José Manuel Figueroa atraviesa un momento crítico fuera de los escenarios. El artista se encuentra en el centro de un complejo conflicto legal con Imelda Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa.

Tras la filtración de audios y acusaciones de presunto abuso, José Manuel ha iniciado demandas por daño moral, asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre y proteger la memoria de su dinastía.

¿Quién es José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa es un artista que ha explorado la balada grupera, la banda y la actuación. Su trayectoria cuenta con más de una decena de álbumes, destacando colaboraciones mediáticas y discos como Inmortal y Paso a pasito.

Su faceta actoral también lo ha llevado a las pantallas de televisión, donde ha interpretado personajes que refuerzan su imagen de galán y jinete, fiel a la estética ecuestre de su familia.

José Manuel Figueroa, el cantante mexicano hijo de Joan Sebastian. (@josemanfigueroa/Instagram )

¿Qué edad tiene José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa nació el 15 de mayo de 1975; por lo tanto, en 2026, el cantante tiene 50 años de edad.

¿José Manuel Figueroa tiene pareja?

A inicios de 2026, la situación sentimental de José Manuel Figueroa permanece bajo reserva tras su mediática relación con la conductora Marie Claire Harp.

Aunque la pareja tuvo planes de boda en 2023, atravesaron periodos de distanciamiento que han mantenido a los medios de farándula en constante especulación sobre su estado civil actual.

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Figueroa?

Al haber nacido el 15 de mayo, José Manuel Figueroa es Tauro, signo que se asocia con personalidades tenaces, perseverantes y con un fuerte sentido de lealtad.

¿José Manuel Figueroa tiene hijos?

José Manuel Figueroa es padre de dos hijos reconocidos, Gabriela Figueroa, quien recientemente se convirtió en madre, y un hijo menor fruto de su relación con Evelyn Ziomara Cambara.

¿Qué estudió José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa se formó bajo la tutela directa de su padre, Joan Sebastian, aprendiendo los secretos de la composición, la producción musical y el manejo de los espectáculos ecuestres desde una edad muy temprana.

¿En qué ha trabajado José Manuel Figueroa?

La trayectoria de José Manuel Figueroa abarca desde los estudios de grabación hasta los foros de televisión: