Declaraciones que Imelda Tuñón hizo en contra de José Manuel Figueroa podrían traerle grandes consecuencias.

De acuerdo con el abogado de José Manuel Figueroa, el proceso contra Imelda Tuñón es civil y penal por lo que podría pasar de un año hasta 6 años en prisión.

Aunado a esto, la viuda del fallecido Julián Figueroa tendrá que indemnizar al cantante ya que éste perdió contratos por señalamientos en su contra.

¿Por qué José Manuel Figueroa está denunciando a Imelda Tuñón?

José Manuel Figueroa presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia formal por presunta violencia familiar y mediática en contra Imelda Tuñón.

Tal acción se suma a la denuncia civil por daño moral que José Manuel Figueroa -de 50 años de edad- presentó el pasado 12 de febrero de este 2026 en contra de Imelda Tuñón -de 29 años de edad-.

José Manuel Figueroa e Imelda Garza-Tuñón (Especial)

Con esta medida el cantante pretende frenar y reparar el daño que su excuñada le causó con las declaraciones que se filtraron en redes sociales.

Imelda Tuñón aseguró que José Manuel Figueroa abusó sexualmente de su hermano Julián Figueroa cuando éste último era menor de edad.

En declaraciones para el programa “De Primera Mano”, Roberto Gallardo, defensa legal de José Manuel Figueroa, explicó que el delito se tipifica como violencia familiar por el parentesco consanguíneo por afinidad que se tenga.

Así como se habla de una violencia mediática porque tal señalamiento causó una afectación psicoemocional y económica a su defendido.

Abogado de José Manuel Figueroa asegura que Imelda Tuñón podría ir a prisión (Imagen Entretenimiento)

Aunque el hijo mayor de Joan Sebastián dijo estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias a fin de defender su legado y honor, el jurista dice estar dispuesto a llegar a un acuerdo con la actriz, quien no los ha buscado.