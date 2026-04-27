El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca conseguir 7 millones de votos en las elecciones 2027; solo en Ciudad de México (CDMX) proyecta obtener 1.5 millones.

Así lo aseguró Manuel Velasco, dirigente nacional del PVEM, quien invitó a sus militantes a apoyar al partido en el próximo periodo electoral.

“Sí se puede”: PVEM va por 1.5 millones de votos en elecciones 2027

Manuel Velasco aseguró que “sí se puede” llegar a 1.5 millones de votos en la CDMX durante las elecciones 2027.

De acuerdo con el dirigente del PVEM, en el 2027 el partido proyecta obtener 7 millones de votos a nivel nacional.

En un mitin realizado en Jardín Pushkin, en la colonia Roma de la CDMX, Manuel Velasco resaltó que Jesús Sesma Suárez, conocido como Chucho Sesma se comprometió a alcanzar dichos resultados en la capital del país.

“Sí se puede. Chucho Sesma ya dijo que va por más de un millón y medio de votos aquí en la Ciudad de México. ¿Se puede o no se puede sacar más de un millón y medio de votos aquí en la Ciudad de México?... Claro que se puede, porque aquí está la fuerza de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, que vamos a trabajar a partir del día de hoy para lograr nuestras metas y nuestros objetivos" Manuel Velazco

PVEM va solo en elecciones 2027 de CDMX

Cabe señalar que el pasado 14 de abril el PVEM en CDMX confirmó que irá solo en las elecciones 2027, es decir, no se sumará a la candidatura de Morena.

De acuerdo con Jesús Sesma, dirigente del partido en la capital del país, actualmente no existen las condiciones para mantener una coalición ante la falta de relación con Morena CDMX.

Asimismo, resaltó que la alianza con Morena no es factible en esta ocasión porque “sin noviazgo no hay matrimonio”.