Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, presentó el programa de la Feria de las Flores 2026, una edición histórica que busca fortalecer el tejido social, preservar las tradiciones e impulsar el desarrollo económico de los pueblos originarios de la demarcación.

La edición 169 de la Feria de las Flores de San Ángel contará con más de 130 actividades culturales, 64 conciertos y, por primera vez desde su creación hace casi 170 años, tendrá un país invitado, el cuál será Marruecos.

La Feria de las Flores en Álvaro Obregón reunirá a 84 floricultores

Durante la presentación del programa, Javier López Casarín destacó que esta celebración representa un espacio donde convergen las tradiciones, la cultura, los pueblos originarios y el talento de quienes mantienen viva la identidad de Álvaro Obregón.

El alcalde recordó que la Feria de las Flores es la segunda celebración tradicional más antigua de la Ciudad de México, solo después de la representación de Semana Santa en Iztapalapa, por lo que representa un patrimonio cultural para generaciones de capitalinas y capitalinos.

Como parte de la estrategia de internacionalización de la alcaldía, Marruecos será el primer país invitado en la historia del evento, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural y proyectar a Álvaro Obregón como una demarcación abierta al mundo.

Feria de las Flores 2026 en Álvaro Obregón tendrá 130 actividades. (Cortesía)

Por su parte, Marta Villaseñor Urueta, presidenta del Patronato de la Feria de las Flores, señaló que el evento representa una oportunidad para preservar las raíces culturales y acercar a nuevas generaciones con una tradición que forma parte de la identidad de la comunidad.

La edición 2026 también impulsará la economía local con la participación de 84 floricultores, principalmente de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco, además de productores invitados de Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan y Cuemanco.

Asimismo, participarán 27 productores transformadores de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, Chamontoya y La Era, quienes ofrecerán productos derivados de la vocación agrícola de la zona alta de la alcaldía.

Feria de las Flores 2026 contará con gastronomía, talleres y operativo de seguridad

La oferta gastronómica estará integrada por 11 restaurantes y 56 comercios, donde los asistentes podrán encontrar antojitos, pan de feria, postres, bebidas sin alcohol, artesanías, plata, productos naturistas y dulces tradicionales.

Todos los establecimientos participantes serán previamente verificados por la Dirección General de Gobierno y Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para visitantes y comerciantes.

Las familias también podrán disfrutar de más de 50 talleres con actividades como grabado, papiroflexia, elaboración de instrumentos prehispánicos, hoteles para polinizadores y diversas manualidades.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la alcaldía implementará un operativo coordinado con la Subsecretaría de Tránsito, Policía Bancaria y Policía Auxiliar, con el despliegue de 100 elementos y 10 patrullas durante el montaje, desarrollo y desmontaje de la feria.

Además, Protección Civil de Álvaro Obregón mantendrá presencia permanente con una unidad médica y dos unidades de primer contacto para atender cualquier eventualidad durante el evento.

La Feria de las Flores 2026 convivirá con el Festival Futbolero instalado en el Parque La Bombilla, como parte de la estrategia para consolidar a Álvaro Obregón como uno de los principales destinos turísticos y culturales de la Ciudad de México.