El Voluntariado de Álvaro Obregón intensificó la entrega de canchas rehabilitadas a pocos días del inicio de la justa mundialista, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones contemplan la recuperación de espacios públicos que se encontraban subutilizados o en condiciones de deterioro, principalmente en colonias vulnerables. Los trabajos han sido posibles gracias a la colaboración entre vecinos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada.

Álvaro Obregón impulsa el deporte como herramienta para fortalecer la comunidad

La embajadora del Voluntariado, Marisa Hernández Juliá, destacó que el deporte y la convivencia familiar son fundamentales para fortalecer el tejido social, por lo que resulta indispensable contar con infraestructura deportiva accesible, segura y en buenas condiciones.

Entre los espacios recientemente rehabilitados se encuentran la cancha ubicada en la colonia Tizapán, en la zona de San Ángel, así como la que se localiza dentro del Parque Jalalpa 2000.

La recuperación de estos espacios deportivos contó con el apoyo de la asociación Blue Women Pink Men, además de las empresas Comex y Levi’s, así como de la marca Zucaritas, que se sumaron a las labores de mejoramiento urbano.

Álvaro Obregón recupera espacios deportivos para niñas, niños y jóvenes. (Cortesía)

Canchas rehabilitadas promueven valores y convivencia en Álvaro Obregón

Como parte de la intervención, en ambos espacios se realizaron murales que promueven valores como el juego limpio, el compañerismo y la sana competencia, con el objetivo de generar entornos más positivos para la niñez y la juventud.

Marisa Hernández Juliá invitó a las y los niños de las colonias beneficiadas a apropiarse de estos espacios, fortalecer la convivencia comunitaria y sentirse orgullosos de su alcaldía y de su país.

Con estas acciones, el Voluntariado de Álvaro Obregón reafirma su compromiso con la recuperación de espacios públicos y la promoción del deporte como una herramienta para construir comunidades más unidas y seguras.