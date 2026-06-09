La Alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha el Programa 360 de Videovigilancia con la incorporación de 209 nuevas cámaras de seguridad adquiridas a través de proyectos de Presupuesto Participativo aprobados por vecinas y vecinos de 18 colonias de la demarcación.

Los nuevos equipos ya se encuentran conectados a Base Plata, donde serán monitoreados las 24 horas del día para fortalecer las labores de prevención del delito, atención de emergencias, reacción operativa e investigación de hechos delictivos en coordinación con distintas autoridades.

Javier López Casarín destaca la participación ciudadana para fortalecer la seguridad

El alcalde Javier López Casarín señaló que este proyecto representa un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede traducirse en acciones concretas para mejorar la seguridad y la calidad de vida de las familias obregonenses.

Destacó que la inversión en seguridad continúa siendo una prioridad para la alcaldía y subrayó que estas cámaras son resultado de las decisiones tomadas por las y los vecinos, quienes optaron por destinar recursos del Presupuesto Participativo a herramientas que contribuyen a la protección de sus comunidades.

Además, afirmó que la seguridad no depende únicamente de la actuación de las autoridades, sino también de la construcción de comunidad, el cuidado de los espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

Javier López Casarín agregó que Álvaro Obregón se ha mantenido durante los últimos 18 meses entre las alcaldías con mejores resultados en materia de seguridad, gracias a una estrategia sustentada en tecnología, coordinación institucional, presencia territorial y participación ciudadana.

Asimismo, reconoció el trabajo de los más de 600 elementos de seguridad que diariamente participan en las tareas de vigilancia y protección de las familias de la demarcación.

Javier López Casarín impulsa videovigilancia con 209 cámaras en Álvaro Obregón. (Cortesía)

Nuevas cámaras refuerzan la Estrategia de Seguridad 360 en Álvaro Obregón

Las nuevas cámaras cuentan con conexión mediante fibra óptica, botón de pánico y sistema de audio bidireccional, características que permiten una comunicación inmediata con Base Plata y facilitan una atención más rápida ante situaciones de emergencia.

Por su parte, Arturo López Bazán, director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, destacó que la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la seguridad pública, al contribuir en la prevención del delito, la investigación de hechos delictivos y la mejora de los tiempos de respuesta ante contingencias.

Las cámaras forman parte de 18 proyectos de Presupuesto Participativo impulsados por habitantes de las colonias Primera Victoria Sección Bosques, Arvide, Canutillo 3ra Sección, Francisco Villa, General A. Rosales, La Cañada, Las Águilas Ampliación, Las Palmas, Margarita Maza de Juárez, Milpa del Cedro, Palmas Axotitla, Piloto Adolfo López Mateos, Santa Lucía Reacomodo, Tejocote, Tizampampano, Tlapechico, Tolteca y Unión Olivos.

La entrega de los equipos se realizó con la participación de integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) y de los Comités de Ejecución y Vigilancia del Presupuesto Participativo, quienes dieron seguimiento a los proyectos desde su planeación hasta su conclusión.

Actualmente, la Estrategia de Seguridad 360 cuenta con más de 800 cámaras monitoreadas por la alcaldía, además de la coordinación con 5 mil cámaras del C5 y mil del C2 Poniente, consolidando una red de vigilancia que fortalece la prevención del delito y la atención de emergencias en todo el territorio.