La Alcaldía Álvaro Obregón, a cargo de Javier López Casarín, fue reconocida como finalista del LATAM Smart City Awards 2026 en la categoría “Premio Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad”, por su proyecto “Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza”, una estrategia integral enfocada en la recuperación ambiental, la restauración de ecosistemas y la protección de áreas naturales dentro de la demarcación.

Este certamen se realizó en el marco de Smart City Expo LATAM 2026, considerado uno de los foros más importantes de innovación urbana, sostenibilidad y transformación digital de América Latina, que reúne gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y especialistas para intercambiar experiencias y presentar soluciones a los principales retos de las ciudades.

La Alcaldía Álvaro Obregón participó en este foro presentando proyectos de innovación, sostenibilidad y transformación urbana y hoy posicionan a la demarcación como un referente nacional en materia de desarrollo territorial, gobernanza ambiental y colaboración entre gobierno, academia e iniciativa privada.

En su participación, el alcalde Javier López Cesarín compartió diversos casos de éxito impulsados desde la demarcación enfocados en la aplicación de tecnología, la recuperación ambiental y la construcción de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas.

El alcalde consideró que el futuro de las ciudades exige cambiar tecnología, sostenibilidad y desarrollo social para atender los grandes desafíos urbanos, por lo que advirtió que se debe trabajar en que los municipios no solo sean lugares donde la gente viva y trabaje, sino también espacios para experimentar con soluciones innovadoras a problemas globales como el cambio climático, gestión de recursos y la equidad social.

Casos de éxito presentados por la alcaldía

Entre los casos de éxito presentados destaca el Clúster Universitario de Alto Nivel, una alianza sin precedentes que integra a 27 instituciones académicas, organismos especializados y centros de investigación, con un alcance superior a 292 mil estudiantes y más de 252 programas educativos. Este ecosistema de colaboración ha permitido impulsar proyectos de alto impacto como el microsatélite MXÁO-1 desarrollado en conjunto con universidades, especialistas y la empresa MACROLAB.

En materia ambiental, la Alcaldía presentó los resultados de los programas Barrancas AO: Restauración de su Grandeza y Vigilantes de Barrancas, mediante los cuales se han retirado más de 4 mil 460 toneladas de residuos sólidos, realizado más de 61 mil metros cuadrados de deshierbe y recuperado 161 hectáreas de ecosistemas estratégicos.

La Alcaldía Álvaro Obregón fue reconocida como finalista del LATAM Smart City Awards 2026 en la categoría “Premio Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad”. (Cortesía)

Álvaro Obregón impulsa modelo de gobernanza climática

De igual forma, se compartieron los avances de la estrategia Alcaldía Verde, que impulsa un modelo de gobernanza climática basado en resiliencia urbana, transición energética, recuperación ambiental y economía circular.

Como parte de esta visión, Álvaro Obregón se convirtió en el primer gobierno subnacional de México en obtener la certificación de su huella de carbono bajo la norma internacional ISO 14064-1:2018, otorgada por AENOR, fortaleciendo la transparencia y la gestión responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas acciones se suman a la implementación de la norma ISO 14001 en gestión ambiental, el reconocimiento internacional Tree Cities of the World 2025 y programas de economía circular como Textiles con Futuro ÁO, orientado al acopio, reúso y reciclaje de residuos textiles.

Smart City Expo LATAM 2026 es considerado uno de los foros más importantes de innovación urbana, sostenibilidad y transformación digital en América Latina, se realiza del 2 al 4 de junio en la ciudad de Puebla y reúne a gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y especialistas para intercambiar experiencias y presentar soluciones a los principales retos de las ciudades.

Con esta participación, Álvaro Obregón fortalece su posicionamiento como una alcaldía que impulsa solucionesinnovadoras para los retos urbanos contemporáneos, compartiendo experiencias que hoy la colocan entre los gobiernos locales más activos en materia de innovaciónpública, sostenibilidad y desarrollo territorial.