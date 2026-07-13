La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Bertha Alcalde, confirmó que Isaías Trejo murió debido a una intoxicación alcohólica durante los festejos por el Mundial 2026.

Así lo dio a conocer la funcionaria al explicar que en los análisis que se practicaron, se comprobó que el aficionado tenía presencia de alcohol en su cuerpo.

“Está vinculado a una muerte por intoxicación relacionada con el alcohol” Bertha Alcalde. Fiscal de la CDMX

Cabe destacar que Isaías Trejo fue una de las 4 personas que murió durante los festejos por el Mundial 2026 en la CDMX, luego de la victoria de México ante Ecuador.

Isaías Trejo, la cuarta víctima de los festejos en el Ángel de la Independencia. (Especial)

Bertha Alcalde confirma que Isaías Trejo murió intoxicación alcohólica durante festejos tras el México vs Ecuador

A poco menos de 2 semanas de que se registraron 4 muertes durante los festejos por el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia, autoridades de la CDMX informaron detalles sobre los hechos.

En el Informe Mensual de Seguridad que el gobierno capitalino presentó el 13 de julio de 2026, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, confirmó la causa de muerte de Isaías Trejo, uno de los aficionados.

La funcionaria indicó que tras la necropsia correspondiente, se confirmó que Isaías Trejo murió debido a una intoxicación alcohólica.

“La causa fue muerte por asfixia por sofocación por la obstrucción de vías aéreas debido al paso de contenido gástrico y en este caso está confirmado ya a partir de los estudios químicos que tenemos a partir de la presencia de alcohol en el cuerpo, que está vinculado a una muerte por intoxicación relacionada con el alcohol” Bertha Alcalde. Fiscal de la CDMX

Al abundar en los detalles del caso, Bertha Alcalde resaltó que como ya se había previsto, el joven de 19 años de edad sí murió debido a una “asfixia por sofocación por la obstrucción de vías aéreas”.

De la misma forma, resaltó que dicha obstrucción se debió “al paso de contenido gástrico”, es decir que Isaías Trejo sufrió una broncoaspiración por vómito derivado de la intoxicación alcohólica.

¿Cuál fue la causa de muerte de los otros 3 aficionados? Esto dijo la fiscalía

Al informar que Isaías Trejo murió debido a una intoxicación alcohólica, Bertha Alcalde también se pronunció por las otras 3 personas que fallecieron en los festejos por el Mundial 2026.

Sin abundar en mayores detalles, la fiscal refirió que derivado de las investigaciones en campo y análisis clínicos, se ha corroborado que las otras 3 víctimas quedaron atrapadas en la aglomeración.

En medio de ello, explicó, las personas sufrieron “mecanismos de caída y compresión" por los que “que desafortunadamente murieran asfixiadas”.

Sin embargo, la titular de la FGJ capitalina destacó que las investigaciones en torno a las 4 muertes que se registraron en los alrededores del Ángel de la Independencia siguen en curso.