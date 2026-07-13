La madrugada del lunes 13 de julio, desapareció el antimonumento por los desaparecidos, colocado horas antes en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México (CDMX).

La tarde del domingo 12 de julio, con la consigna “México campeón en desaparición”, familiares instalaron el antimonumento por los 135 mil 405 desaparecidos.

Al respecto la madre de Ana Amelí García Gámez, señaló que así como desaparecieron el antimonumento, se llevan a los jóvenes.

Desaparecen antimonumento por los desaparecidos en CDMX

Alrededor de la 1:40 horas, cinco personas llegaron a la zona del Ángel de la Independencia y retiraron el recién instalado antimonumento por los desaparecidos en CDMX.

Como se observó en una grabación de Webcams de México, las personas vestidas de negro desenterraron el antimonumento y se lo llevaron cargando.

No se observa ningún vehículo que los dejara o recogiera, sólo el momento en que interrumpen el paso de un vehículo para alejarse con el antimonumento por los desaparecidos.

En la zona, ya por la mañana de este lunes 13 de julio, el sitio en el que fue instalado el antimonumento por los desaparecidos se ve con la tierra removida.

Desaparecen antimonumento por los desaparecidos en CDMX (Captura de pantalla)

Además, el Ángel de la Independencia se encuentra vallado y hay diversas herramientas en el lugar, sin rastros del antimonumento.

Hasta el momento, se desconoce quienes desaparecieron el antimonumento, aunque se había señalado que su instalación en el Ángel de la Independencia era un delito.

“Desaparecieron el antimonumento, desaparecen a los jóvenes": Mamá de Ana Amelí

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, se presentó en la zona en la que instalaron el antimonumento por los desaparecidos y acusó a las autoridades de haberlo retirado.

Aclaró que si bien el antimonumento es una situación incómoda, en México hay más de 135 mil desaparecidos, entre ellos, su hija Ana Amelí que tiene un año sin saber de su paradero.

La madre de la joven exigió que si bien no van a devolverle el antimonumento, investiguen y localicen a Ana Amelí y los más de 135 mil desaparecidos al 13 de julio.