A través de sus redes sociales, Sandra Cuevas, exalcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, provocó polémica tras subir un video en donde asegura que se convertirá en millonaria a los 45 años.

No obstante, las críticas hacia Sandra Cuevas no se hicieron esperar, pues los usuarios ya han comenzado a señalar a la exalcaldesa por supuestos nexos con el crimen organizado.

Sandra Cuevas desata controversia: quiere ser millonaria a los 45 años

En sus redes sociales, Sandra Cuevas desató una ola de críticas tras subir un video en donde aparece hablando por teléfono pero, en la descripción del mismo aseguró que estaba “trabajando porque quiero ser millonaria a los 45 años”.

Y es que entre los comentarios y críticas hacia Sandra Cuevas, los usuarios criticaron a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, asegurando los supuestos nexos que tiene con el crimen organizado, abusos de autoridad e inconsistencias patrimoniales.

Cabe recordar que en agosto del 2025, surgieron artículos que cuestionaban el aumento de la riqueza de Sandra Cuevas y su rápido crecimiento en la industria comercial.

Pues de acuerdo a las declaraciones que presentó cuando aún era alcaldesa en la delegación Cuauhtémoc, percibía un sueldo de 1 millón 346 mil 564 pesos al año, es decir, unos 112 mil 213 pesos al mes, incluyendo honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones tras los impuestos.

Durante su gestión, Sandra Cuevas también fue criticada por sus atuendos de alta costura y de hecho, en 2023, Grupo Reforma lanzó una investigación que revelaba que en tan solo dos meses, la ex funcionaria vistió un guardarropa que estaba valuado en 789 mil 487 pesos, un gasto que se estimaba era de 10 meses de su ingreso neto declarado.

También se reveló la declaración patrimonial de Sandra Cuevas que supone inmuebles y obras de arte de cifras millonarias, los cuales varios fueron pagados al contado.

Cabe mencionar que en ese entonces, Sandra Cuevas no reportó otra fuente de ingresos más que la de su salario como alcaldesa.