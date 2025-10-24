El IMSS dio a conocer la muerte de una niña de 5 años por picadura de alacrán el 20 de octubre, la cual se encontraba internada en el Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo, en Sonora.

La menor fue trasladada al Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo del IMSS de manera inmediata tras la picadura de alacrán, lamentablemente no se pudo hacer nada al respecto.

IMSS (Cuartoscuro )

La niña fue ingresada inmediatamente a la institución del IMSS tras la picadura de alacrán

De acuerdo con la información dada por el IMSS, la niña de 5 años llegó al Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo del IMSS a las 12:23 p.m. del 20 de octubre, siendo ingresada a las 12:25 p.m.

La menor fue trasladada al Área de Choque para su canalización e intubación, debido a los efectos presentados por la picadura de alacrán.

Destacando que la atención por parte de la institución del IMSS fue inmediata, al administrarle 2 viales de suero antialacrán a las 13:08 p.m. del mismo día.

No obstante, a pesar de la rápida intervención, la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio en dos ocasiones, evento que fue imposible revertir por parte del personal médico.

La niña fue declarada muerta el mismo lunes 20 de octubre a las 13:45 p.m., lamentando el IMSS el fallecimiento de la menor, enviando sus condolencias a la familia y seres queridos.

Alacrán (Unsplash)

El IMSS no contaba con suero antialacrán al momento del ingreso de la niña

En su comunicado el IMSS dio a conocer que al momento del ingreso de la niña, el Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo no contaba con suero antialacrán.

De acuerdo con el IMSS, dicho suero antialacrán se consiguió de inmediato ante el ingreso de la menor con picadura.

El Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo recibió varias unidades de suero el viernes 17 de octubre, las cuales fueron aplicadas durante el fin de semana.

Aún así, los viales para la atención de la menor fueron entregados a la brevedad para la atención de la misma, así como de otro paciente el martes 21 de octubre.