Hugo Monroy, hijo de Antonio Monroy, comensal asesinado a golpes en el restaurante “La Polar” el pasado ocho de enero del presente año, aseguró en sus redes sociales que el homicidio de su padre no quedará impune, esto como respuesta al retiro de sellos de clausura en dicho restaurante.

La decisión de retirar los sellos que clausuraban al restaurante “La Polar”, fue tomada por la Fiscalía General de Justicia capitalina. Así mismo, determinó el levantamiento del aseguramiento ministerial y posteriormente, la Fiscalía hizo entrega de las instalaciones “La Polar” al dueño legal.

En redes sociales, Hugo Monroy subió un video a twitter, en el que con profunda tristeza y una evidente cara de decepción, manifestó que el asesinato de su padre en “La Polar” no sería una víctima más de la corrupción de las autoridades.

El hijo de cliente asesinado en La Polar exige justicia

Tras darse a conocer la decisión de la Fiscalía General de Justicia capitalina, las últimas semanas de Hugo Monroy, hijo del comensal asesinado en “La Polar”, se han convertido en días llenos de profunda tristeza, dolor y angustia.

“Es un torbellino de emociones esta semana, se sumó la sorpresa, la indignación y el enojo, porque las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Ministerio Público, decidieron que era una buena idea retirar la custodia del lugar, había policías resguardando el inmueble, para devolvérselo a sus dueños”, denunció Hugo Monroy en twitter.

Hugo Monroy advirtió que no se quedaría callado ante lo que es para él una clara injusticia. Advirtió que no se permitiría esa clase de corrupción y mal trabajo por parte de las autoridades.

“Por lo tanto, se los repito, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar cruzado de brazos, no voy a dejar de luchar para que se le haga justicia a mi papá”, concluyó Hugo Monroy.

Detienen a Sergio Gama, jefe de seguridad de La Polar (Jorge Cano)

¿Qué pasó en La Polar?

Los hechos ocurrieron en el restaurante “La Polar”, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. Un hombre identificado como Antonio Monroy, se disponía a comer en este lugar, sin embargo, su cuerpo sin vida fue dejado fuera de “La Polar”.

De acuerdo a los primeros informes, empleados del restaurante “La Polar” golpearon hasta provocarle la muerte a Antonio Monroy, de 59 años de edad. La disputa habría surgido por un cargo extra del 50% en sus cuentas, misma que se negaron a pagar él y su acompañante.

Videos filtrados poco después del asesinato Antonio Monroy, demostraron que las principales agresiones provinieron del jefe de seguridad, Sergio Gama, a quien le dictaron prisión preventiva por estos hechos.