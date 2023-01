Sandra Cuevas denunció que los dueños de La Polar han lanzado amenazas en su contra luego de hacer públicas sus intenciones de no permitir que el restaurante vuelva a operar.

De cuerdo con Sandra Cuevas, las amenazas vienen de una página “falsa” que opera el restaurante donde le exigen que deje “sus ímpetus carroñeros” porque el restaurante va a colaborar con la fiscalía para el esclarecimiento del caso.

“Solicitamos a la alcaldesa Sandra Cuevas que calme sus ímpetus de carroñera, nosotros vamos a cooperar con la fiscalía capitalina, una institución honesta y sin corrupción, algo que ella desconoce. No importa cuántos padrinos políticos o grupos de choque tenga, la verdad prevalecerá”

Sandra Cuevas dijo que “le dan risa” los dueños del restaurante bar, si creen que la van a poder amedrentar con dicho mensaje y aclaró que las amenazas solo le dan más ganas de evitar su apertura.

Sin embargo, aclaró que ese tipo de comentarios, lejos de espantarla, le dan ánimos para continuar con su búsqueda por el cierre definitivo del lugar.

Además, resaltó que que hay registro de amenazas hechas por los dueños de La Polar a clientes que se quejan por malos tratos dentro del local.

En entrevista para Adela Micha, la alcaldesa de Cuauhtémoc reiteró qu e hará todo lo jurídicamente posible para evitar que La Polar vuelva a abrir sus puertas.

Esto luego de que se diera a conocer que meseros del restaurante golpearon y mataron a un hombre, cliente del lugar, y luego lo aventaron a la calle.

Asimismo, dijo que no hay denuncias o quejas realizadas con las autoridades, debido a las amenazas que muchos han recibido.

“Y si creen que me van a amedrentar, me dan risa y este lugar no se vuelve a abrir”

Sandra Vuevas