Un mesero murió luego de que sufrió un accidente laboral al interior de las instalaciones del restaurante La Polar de la Ciudad de México (CDMX), a finales del 2022.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por familiares del trabajador del restaurante La Polar, los encargados del establecimiento no se hicieron responsables por lo ocurrido.

El caso del mesero del restaurante La Polar, que murió debido a un accidente laboral, es denunciado por la hermana del propio empleado, quien pide ayuda para difundir los hechos.

Autoridades capitalinas colocan sellos de clausura en la entrada de La Polar

Mesero murió en restaurante La Polar por falla en elevador

Luego de la muerte de un cliente en el restaurante La Polar tras ser golpeado por meseros del negocio, se dio a conocer otro caso que ocurrió en el establecimiento.

De acuerdo con lo denunciado en redes sociales, a finales de 2022 un mesero que laboraba desde hace 15 años en el restaurante, murió luego de un accidente en el lugar.

Al respecto, una mujer que se identifica como hermana del mesero que murió, señala que el accidente en el que perdió la vida, ocurrió por una falla en el elevador del establecimiento.

En su denuncia, la familiar del empleado señala que la víctima usó el elevador del negocio mientras estaba trabajando, sin embargo, la cabina cayó causándole la muerte a su hermano.

Hermana de mesero que murió acusa que restaurante La Polar les dio la espalda

Pese a que de acuerdo con lo indicado en la denuncia, el mesero llevaba 15 años trabajando en el restaurante La Polar, la muerte fue ignorada por los encargados del negocio.

La hermana del trabajador señala que incluso, los propietarios del restaurante se deslindaron del accidente laboral e intentaron borrar las evidencias de lo ocurrido.

Sobre ello, detalló que por orden de la dueña del negocio, otros empleados del mismo realizaron labores de limpieza en el área donde cayó el elevador y su hermano murió.

Aunado a lo anterior, refiere, los compañeros meseros de su hermano fueron amedrentados y se les obligó a borrar los videos que grabaron de los hechos, para eliminar las evidencias.

Por muerte mesero existe una carpeta de investigación; autoridades no han castigado a responsables

A pesar de que insiste en que los encargados de La Polar les dieron la espalda, la hermana del mesero que murió destaca que ya existe una carpeta de investigación en torno al accidente.

No obstante, acusa que hasta el momento las autoridades encargadas del caso no han resuelto los hechos y los responsables de la muerte no han sido castigados.

Por medio de Twitter, la hermana del mesero que murió ha compartido algunas imágenes del accidente laboral en el que perdió la vida, así como un video de los momentos del incidente.

En las imágenes, se muestra que la zona del elevador terminó llena de sangre e incluso algunos resto del cuerpo de su familiar, sin embargo el lugar fue limpiado para borrar evidencias.