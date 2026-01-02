El temblor de hoy 2 de enero en Guerrero, tuvo repercusiones en la Ciudad de México (CDMX) dejando 12 lesionados y una persona muerta en la alcaldía Benito Juárez.

Según los reportes, el intento de la persona al evacuar por la alerta sísmica terminó en su muerte confirmaron tras una llamada de emergencia de su esposa al 911.

Temblor en Guerrero deja 12 lesionados en CDMX y otras afectaciones

El sismo en Guerrero de hoy 2 de enero a las 7:58 am fue perceptible en la CDMX y dejó al menos 12 lesionados y otras afectaciones que informó la jefa de gobierno Clara Brugada.

A través de su cuenta oficial en X, la jefa de gobierno confirmó que tras la evaluación en la CDMX por el sismo hasta el cierre a las 10:54 am se tenía el reporte de 12 personas lesionadas.

Asimismo, se informó que hay otras afectaciones como:

La caída de 5 postes

La caída de 4 árboles

Denuncias de 18 personas por falta de electricidad

Por otra parte se informó que autoridades evalúan “3 estructuras por riesgo de colapso” así como 34 edificios y 5 casas habitación que están siendo inspeccionadas.

Hasta el momento del reporte, las autoridades de la CDMX se encuentran trabajando en conjunto atendiendo las llamadas de emergencia en la capital.

Clara Brugada da informe sobre daños en CDMX tras el sismo en Guerrero. (@ClaraBrugadaM)

Persona muere en CDMX tras el temblor en Guerrero; intentaba evacuar cuando resbaló

Además de las 12 personas lesionadas tras el temblor en Guerrero que sacudió a las CDMX el 2 de enero, se confirmó la muerte de una persona que intentaba evacuar ante la alerta sísmica.

Desde la alcaldía Benito Juárez en la CDMX se detalló que un hombre de 60 años de edad, murió en la colonia Alamos.

Según la información dada, el hombre intentaba evacuar su departamento en un segundo piso cuando “tropezó y perdió el conocimiento” al ir por las escaleras.

Ante ello, se dice que su esposa pidió el auxilio y el personal de seguridad del edificio llamó a emergencias para pedir la ayuda del personal adecuado.

Sin embargo, tras la llegada de paramédicos, el hombre ya no presentaba signos vitales”.

Alcaldía Benito Juárez en CDMX confirma la muerte de una persona tras el sismo en Guerrero. (Especial)

La confirmación de la muerte de la persona en la alcaldía Benito Juárez en CDMX tras el temblor en Guerrero se informó minutos antes de que Clara Brugada diera a conocer que solo había lesionados.