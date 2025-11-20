Un par de sismos magnitud 2.3 y 2.5 se registraron a las 16:36 horas y 16:43 horas del 20 de noviembre del 2025 con percepción en alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México.

El temblor se percibió con fuerza en alcaldías de la CDMX como Azcapotzalco y Miguel Hidalgo así como en el municipio de Naucalpan.

El sismo de hoy se trataría de un micro sismo, razón por la que no se activó la alerta sísmica.

Sismológico Nacional confirma sismos hoy; ambos con epicentro en Naucalpan

El Servicio Sismológico Nacional confirmó que hoy se registró un sismo a las 16:36 horas y otro más a las 16:43 horas.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:36:04 Lat 19.45 Lon -99.25 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

SISMO Magnitud 2.5 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:43:55 Lat 19.47 Lon -99.27 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

Reportan micro sismo en la CDMX hoy 20 de noviembre de 2025

Sismo Alerta Mexicana dio a conocer que se registró un sismo con epicentro en la CDMX alrededor de las 16:36 horas de hoy 20 de noviembre de 2025.

Un sismógrafo instalado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX detectó el temblor o microsismo.

Sismo Alerta Mexicana registró un sismo en CDMX el 20 de noviembre de 2025 (Especial)

Seguidores del proyecto indicaron haber sentido el temblor en otras alcaldías como Azcapotzalco y municipios del Estado de México como Naucalpan.

De acuerdo con Sismo Alerta Mexicana serían dos diferentes eventos sísmicos pero ambos con la alcaldía Miguel Hidalgo como epicentro.

Sismo Alerta Mexicana es un proyecto independiente de divulgación de información sísmica y volcánica. No está afiliado a ninguna institución gubernamental.

Nota en desarrollo, en breve más información