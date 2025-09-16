El presunto líder de La Unión Tepito, “El Irving”, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).
La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, quien compartió un video del momento de la aprehensión de Irving Herrera.
De acuerdo con el comunicado de la SSC CDMX, “El Irving” de 28 años fue detenido en compañía de una mujer de 22 años, ambos en posesión de aparente droga.
Autoridades de CDMX detienen a “El Irving”, presunto líder de La Unión Tepito
Como parte de un operativo de vigilancia desplegado en la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, autoridades capitalinas detuvieron a un hombre y una mujer en posesión de supuesta droga y un arma de fuego.
Conforme a lo informado, ambos se encontraban en el cruce de la calle Beethoven y Eje Central Lázaro, el hombre con un arma de fuego en mano, lo que movilizó a las autoridades para efectuar una revisión preventiva.
Tras la inspección, las autoridades de CDMX les aseguraron los siguiente:
- un arma de fuego corta
- 6 cartuchos útiles
- 7 bolsitas con sustancia parecida a la droga tusi
- 2 dosis de aparente cocaína
- paquete de 35 gramos de aparente crystal
- 98 envoltorios de presunta marihuana
- un vehículo
El sujeto fue identificado como “El Irving”, líder de La Unión Tepito que opera en la zona centro de CDMX; de la mujer las autoridades no han proporcionado su identidad, pero ella dijo ser ciudadana extranjera de Colombia.
¿Quién es “El Irving”, presunto líder de La Unión Tepito?
Irving Jonathan Herrera, mejor conocido como “El Irving”, es señalado como el presunto líder de La Unión Tepito, y uno de los principales generadores de violencia en CDMX.
Por ello “El Irving” era buscado por el gobierno de CDMX, quien ofrecía una recompensa a quienes proprocionaran información que facilitara su detención.
Entre los delitos que se le adjudican a “El Irving” se encuentran principalmente narcomenudeo y extorsión, asociados a La Unión Tepito.
“El Irving” ya había sido detenido en agosto de 2020, a sus 23 años, en ese entonces acusado por el robo de 3 mil pesos; no obstante, se le llegó a vincular con la responsabilidad de varios homicidios.