El Senado de México rindió homenaje con un minuto de silencio a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, ocurrido el 10 de septiembre de 2025.

Este minuto de silencio fue propuesto por la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, durante la Sesión Ordinaria del miércoles 17 de septiembre, a una semana de la explosión en Iztapalapa.

Hasta la publicación de esta nota, suman 20 personas muertas y 31 más permanecen hospitalizadas, algunas de ellas en estado de salud grave, según información de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Pipa de Gas Silza tras explosión en Zaragoza bajo el puente de La Concordia. (Cuartoscuro)

Alejandra Barrales propone guardar minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la explosión en Iztapalapa

Los legisladores de diferentes partidos que integran el Senado guardaron un minuto de silencio a modo de homenaje para las 20 personas que han muerto por el trágico accidente del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

“Pedirle un minuto de silencio para las personas que son 20 ya las fallecidas por esta lamentable explosión del Puente de la Concordia en Iztapalapa” solicitó Alejandra Barrales a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Con este homenaje, la senadora pidió enviarles condolencias a las familias de las víctimas por la explosión en Iztapalapa, así como reconocer los esfuerzos de los servicios de emergencia y la solidaridad de la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, agradeció la iniciativa y destacó la importancia de reconocer la solidaridad de la población ante esta tragedia.