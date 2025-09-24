Geovana se convirtió en la víctima número 30 de la explosión en Iztapalapa ocurrida el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX), la identidad de Geovana no ha sido confirmada, ya que no ha sido reconocida por su familia.

Hasta la noche del 23 de septiembre, se tiene un saldo de 30 personas muertas y 16 hospitalizadas; 39 personas más ya fueron dadas de alta.

Víctimas de explosión Iztapalapa (Secretaría de Salud Pública CDMX)

Geovana, la víctima 30 de la explosión en Iztapalapa, no ha sido identificada

El pasado 10 de septiembre, una pipa de Gas Silza se volcó en La Concordia, Iztapalapa y, con una gran fuga, provocó una explosión que ha dejado hasta el momento 30 muertos.

Entre ellos se encuentra una mujer de aproximadamente 25 años, identificada por las autoridades como Geovana; sin embargo, murió el 23 de septiembre sin que su identidad haya sido confirmada.

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía de la CDMX señaló que Geovana, de entre 15 y 25 años de edad, se encontraba con un estado de salud crítico; finalmente, murió 13 días después de la tragedia sin ser identificada por su familia.

Geovana tiene una cicatriz vertical por cesárea, así como un tatuaje de corazón atravesado por una rosa en la espalda baja.

Asimismo, tiene un tatuaje en forma de pulsera tipo greca y letras manuscritas en el antebrazo derecho, así como el de una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

Vecino de La Concordia habría identificado a Geovana como Yuvania

Por otra parte, un vecino de La Concordia había asegurado a medios de comunicación que Geovana en realidad se llamaba Yuvania y era una migrantes que se encontraba en situación de calle.

La descripción del vecino, así como la edad, coinciden con la dada por las autoridades; de ser ella, no podría ser identificada por sus familiares ya que la víctima 30 de la explosión en Iztapalapa no sería originaria de México.