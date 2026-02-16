La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó las jornadas de la acción social Operación Abrigo con la entrega de chamarras en Héroes de Padierna, Lomas de Tepemécatl y Fuentes Brotantes.

Durante las actividades en territorio, la edil también exhortó a la población a vacunarse contra el sarampión como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.

Se informó que parte de los recursos autogenerados en 2025, 15 millones de pesos, se destinan a distintos programas sociales en Tlalpan, entre ellos Operación Abrigo, con el objetivo de atender de manera directa a las comunidades.

Gaby Osorio refuerza atención en zonas de bajas temperaturas en Tlalpan

Acompañada por vecinas y vecinos, Gaby Osorio explicó que la entrega de chamarras forma parte de una estrategia focalizada para zonas de bajas temperaturas, especialmente en las partes altas de la demarcación.

El director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, detalló que estos recursos provienen de servicios con cuota en espacios públicos, como estacionamientos y sanitarios, cuyos ingresos se reinvierten en beneficio directo de la población.

Las entregas se realizan en colonias donde el frío se resiente durante buena parte del año y donde muchas personas inician actividades desde las primeras horas del día.

La alcaldesa destacó que, a diferencia de otros apoyos, en esta ocasión se optó por distribuir chamarras de mayor calidad, pensadas para el uso cotidiano y con mejor protección ante cambios bruscos de temperatura.

Gaby Osorio entrega chamarras en Tlalpan con recursos autogenerados 2025 (Cortesía)

Gaby Osorio llama a vacunarse y anuncia refuerzo de seguridad en el Ajusco

En el marco de las jornadas de Operación Abrigo, la alcaldesa invitó a la población de seis meses a 49 años a vacunarse contra el sarampión. Señaló que, aunque Tlalpan mantiene bajos niveles de contagio, es importante no relajar las medidas de prevención.

En Lomas de Tepemécatl, anunció también acciones de mejora y rehabilitación de calles, como parte de la atención integral en servicios urbanos.

Asimismo, recordó que se proyecta la construcción de una Universidad Rosario Castellanos para jóvenes de los pueblos de la montaña, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en zonas altas.

En materia de seguridad, explicó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se trabaja en el reforzamiento del Circuito Ajusco, que contempla:

Instalación de cámaras de videovigilancia

Colocación de luminarias, incluidas solares

Mayor patrullaje

Habilitación de espacios de supervisión permanente

Con estas acciones, la Alcaldía Tlalpan reafirma su compromiso de mantener presencia territorial, fortalecer los programas sociales y atender de manera integral las necesidades de cada comunidad.