La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, reforzó la estrategia de seguridad y proximidad durante el mes de febrero, con el despliegue de acciones enfocadas en atención directa a la ciudadanía, operativos preventivos y coordinación interinstitucional.

Tlalpan fortalece recorridos Casa por Casa

Como parte del programa Casa por Casa, la alcaldía realizó 139 visitas en sectores prioritarios como Padierna, Fuente, Hospitales, Coapa y Topilejo, visitando 3 mil 587 viviendas, con el objetivo de escuchar de manera directa a las y los vecinos, levantar solicitudes y detectar puntos de riesgo en colonias consideradas prioritarias.

Asimismo, se atendieron reportes relacionados con servicios urbanos, fallas en el alumbrado público, recuperación de espacios y conductas que afectan la convivencia comunitaria.

Tlalpan despliega 74 operativos de seguridad en febrero

Por otra parte, la demarcación realizó 74 operativos en distintos puntos, incluyendo dispositivos tipo rastrillo, acciones contra franeleros, arrancones y faltas administrativas. Además, se mantuvo vigilancia reforzada en el sector Topilejo, especialmente en San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar.

En paralelo, como parte del esquema de proximidad, en febrero se desarrollaron 19 asambleas de seguridad en colonias de los cinco sectores, donde autoridades locales y federales acordaron acciones específicas en materia de patrullaje, prevención del delito y recuperación de espacios públicos.

Autoridades visitaron más de 3 mil viviendas con el programa Casa por Casa (cortesía)

Las autoridades dieron a conocer que, como parte del balance mensual, se reportaron:

14 remisiones al Ministerio Público con 15 personas detenidas

407 remisiones al Juzgado Cívico

15 intervenciones de recuperación de espacios públicos

Retiro de vehículos abandonados mediante el programa de chatarrización

Implementación de dispositivos de movilidad

Por otra parte, la estrategia “La Copa se queda en Casa” realizó acciones orientadas a inhibir el consumo de alcohol y sustancias en espacios deportivos y públicos.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente de la Mesa de Coordinación de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz en Tlalpan, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno para evaluar incidencias y definir estrategias diarias.