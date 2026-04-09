Pablo Yanes Rizo ha ocupado cargos estratégicos en el Gobierno de la CDMX y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, consolidándose como un perfil técnico.

Es un economista mexicano con una trayectoria que combina experiencia académica, gubernamental y en organismos internacionales.

¿Quién es Pablo Yanes?

Pablo Yanes es un economista y servidor público especializado en políticas sociales, desarrollo urbano y combate a la desigualdad, con experiencia en el ámbito nacional e internacional.

Pablo Yanes (X | Pablo Yanes (@PabloYanesRizo))

¿Cuántos años tiene Pablo Yanes?

La edad exacta de Pablo Yanes Rizo no ha sido difundida públicamente en perfiles oficiales recientes, aunque cuenta con varias décadas de trayectoria profesional en el sector público.

¿Quién es la esposa de Pablo Yanes?

No existe información pública confirmada sobre la esposa de Pablo Yanes Rizo, ya que el funcionario mantiene su vida personal en un perfil discreto.

¿Quiénes son los hijos de Pablo Yanes?

No hay información pública disponible sobre los hijos de Pablo Yanes Rizo.

¿Qué estudió Pablo Yanes?

Pablo Yanes Rizo estudió la Licenciatura en Economía y una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué ha trabajado Pablo Yanes?

Pablo Yanes Rizo ha trabajado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como en el Gobierno de la Ciudad de México en áreas de desarrollo social.

También se desempeñó como secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

Actualmente, asumió la titularidad de la Secretaría del Bienestar en CDMX tras la renuncia de Araceli Damián.