Verónica Bacaz, periodista y corresponsal en Morelos, acusó al diputado morenista Rafel Reyes Reyes de haberla amenazado tras revelar pruebas en su contra por delitos de corrupción y nepotismo.

“Si algo me pasa a partir de este momento, quiero decir que el responsable es el diputado morenista Rafel Reyes Reyes y los diputados aliados que estén con él” Periodista Verónica Bacaz

En un video difundido en redes sociales, la periodista acusó presiones por parte de Morena en Morelos para eliminar toda prueba que pueda inculpar a Rafael Reyes Reyes de algún ilícito.

Diputado de Morena es señalado por amenazas a periodista Verónica Bacaz (Especial)

Verónica Bacaz pide protección tras presuntas amenazas de Rafael Reyes Reyes

Visiblemente afectada, Verónica Bacaz solicitó de manera preventiva la activación del Mecanismo de Protección para Periodistas ante cualquier daño que pudiera sufrir su hijo, familia o compañeros.

“Quiero que se activen los Mecanismo de Protección para Periodistas, porque si le pasa algo a mi, a mi familia y compañeros, se investigue principalmente a Rafael Reyes Reyes Verónica Bacaz

Explicó que parte de estas amenazas por parte de Rafael Reyes Reyes se deben a que lo denunció por adeudos a un convenio de publicidad en el 2024, por la cantidad de 120 mil pesos.

A raíz de esta situación, según señaló Bacaz, el diputado la ha amedrentado y amenazado con el respaldo de otros militantes de Morena.

A decir de Verónica Bacaz, se trata de la primera amenaza que sufre una periodista bajo el gobierno de Margarita González Saravia, la primera mujer que llega a la gubernatura de Morelos por Morena.

Diputado de Morena es señalado por amenazas a periodista Verónica Bacaz

¿De qué acusa Verónica Bacaz al diputado Rafel Reyes Reyes?

A través de un video difundido en redes, la periodista Verónica Bacaz compartió una serie de documentos que demostrarían la responsabilidad del diputado morenista Rafel Reyes Reyes en delitos de corrupción y nepotismo.

En documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad, presentados por Verónica Bacaz, se denuncia la adquisición de dos propiedades de Reyes Reyes cuando éste era presidente municipal de Jiutepec.

Del 2019 al 2024, adquirió:

Un departamento en una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca, valuado en 3.7 millones de pesos

Un terreno valuado en más de un millón de pesos que, tras su edificación, ronda los 3 millones de pesos

En temas de nepotismo, la periodista destacó la designación del cuñado del diputado, David Iván Ortiz Muñoz, como suplente al frente del Ayuntamiento de Jiutepec en 2024.