Las fuertes lluvias de la tarde-noche de este domingo 14 de septiembre inundaron el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, CDMX.

Se trata de la misma zona donde a mitad de semana ocurrió la explosión de una pipa de Gas Silza que hasta ahora ha dejado 13 muertos y 40 hospitalizados.

Las fuertes lluvias han afectado la zona de Puente de la Concordia, Pantitlán, Guelatao, autopista México-Puebla, Calzada Zaragoza y más, en los límites de CDMX y Estado de México.

Metro CDMX implementa transporte alterno con RTP sobre línea A or lluvias cerca de Puente de la Concordia

El Metro CDMX suspendió el paso de los trenes en el tramo que va de Guelatao a La Paz debido al ingreso de agua a las vías.

Para ello se ha informado que hay transporte alterno mediante autobuses de RTP de Guelatao a La Paz.

En el momento hay trabajos para sacar el agua que superó la capacidad del drenaje en la zona cercana al Puente de la Concordia.

Autos varados por inundación cerca de Puente de la Concordia

Ante la inundación en Puente de la Concordia, algunos automovilistas fueron prudentes y frenaron el paso, así como motociclistas.

No obstante, hubo quien intentó pasar pero su auto fue cubierto por el agua hasta el cofre.

Un auto color entre blanco y gris se vio inundado y personal policial trató de apoyar a los ocupantes.

Otro autobús blanco se vio varado y en otros puntos a ciudadanos tratando de buscar banquetas altas para salir del agua apoyados de barandales de metal.