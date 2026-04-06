En el puente La Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), se registró una volcadura de tráiler que mantiene cerrada la circulación, por lo que hay afectaciones al tránsito.

Esto fue señalado por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes en última actualización a las 15:15 horas señalaron las labores de emergencia en La Concordia.

La volcadura del tráiler no dejó personas heridas, sin embargo, ocurrió cerca del lugar de la explosión de la pipa en La Concordia, a casi siete mes del accidente que dejó 32 muertos.

Volcadura de tráiler en La Concordia; lo que se sabe del incidente vial

Un tráiler volcó mientras circulaba en el puente de La Concordia la tarde del 6 de abril 2026, por lo que se reporta el cierre de la circulación ante las labores de los cuerpos de emergencia.

De momento, no se han dado a conocer las causas de la volcadura de tráiler, así como tampoco el estado de salud del conductor, ni si será puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Se señala que habría perdido el control en la curva del puente La Concordia debido al peso de su cargamento, sin embargo, la SSC todavía no ha confirmado esta teoría.

El tráiler de lo que se presume transportaba 20 toneladas de telas, quedó recargado contra el muro del puente tras volcar alrededor de las 14:25 horas, mientras se dirigía a la Calzada Ermita-Iztapalapa.

Y aunque se reportó un flamazo consecuencia de la volcadura, el incidente no ha reportado heridos, sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado.

Tráiler vuelca en puente La Concordia (Ovial )

Volcadura de tráiler deja afectaciones al tránsito en puente La Concordia

La OVIAL alertó en punto de las 15:43 horas que los servicios de emergencia continúan las labores de retiro del tráiler tras su volcadura en el puente La Concordia, por lo que está cerrada la circulación.

El cierre del distribuidor vial La Concordia ha dejado afectaciones tanto en el ingreso a la autopista México-Puebla, que registra en Waze tráfico denso; así como en Calzada Zaragoza.

OVIAL recomienda usar vías alternas mientras los elementos de la SSC laboran en el puente La Concordia, como avenida Texcoco y la carretera México-Puebla.

Acorde con las imágenes, todavía no se ha presentado la grúa, sin embargo, elementos de la SSC están sacando el contenido del tráiler con apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil.