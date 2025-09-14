Los bajos del Puente de la Concordia ahora tienen al menos un par de murales en honor a la señora Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuela heroína”.

El mural principal fue hecho este fin de semana tras la muerte de la señora Alicia Matías Teodoro, la cual se incluye en el grupo de 13 fallecidos y 40 hospitalizados en distintos hospitales de CDMX.

Este mural fue realizado por el artista urbano Snoke, quien envió sus condolencias a la familia de quien este domingo 14 de septiembre despidieron en un funeral privado en La Paz, Estado de México.

Mural en honor a Alicia Matías Teodoro en Puente de la Concordia (Snoke)

¿Cómo son los murales en honor a Alicias Matías Teodoro?

El mural de Snoke en honor a la señora Alicia Matías Teodoro, tiene la imagen de ella con alas de ángel cubriendo a su nieta de la explosión de la pipa de Gas Silza, la cual explotó debajo del puente La Concordia, ubicado en Iztapalapa, CDMX.

Detrás de ella se ve en azul la imagen de la virgen de Guadalupe. El artista dijo que este homenaje lo hace con mucho respeto para que la gente no se olvide del suceso y del acto de amor con su nieta.

Junto al mural de Snoke hay otro con la leyenda que indica que Iztapalapa se encuentra de luto, especialmente la colonia Santa Martha donde ocurrió la explosión a mitad de semana.

Despiden a la “abuela heroína”, Alicia Matías Teodoro

Este domingo 14 de septiembre, la señora Alicia Matías Teodoro tuvo una misa de cuerpo presente en La Paz, Estado de México.

La familia dijo que el funeral se llevaría a cabo de manera privada y agradecieron el apoyo de la sociedad y medios de comunicación.

La nieta de dos años se encuentra hospitalizada y serán otros integrantes de su familia los que se encarguen de informar si así lo deciden.

Familia de Alicia Matías Teodoro preferirían que no fuera considerada heroína

Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta en la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, señaló que hubiera preferido que no sea considerada como una heroína por la forma en que murió.

“Mi hermana ha sido una gran mujer… lo es… yo hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es y hubiese preferido que mi hermana no fuera el ejemplo de todos los mexicanos… ella demostró la mujer es…. le diría que puede descansar…”, dijo.