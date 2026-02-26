La actriz Gaby Platas de 52 años de edad, agradeció a la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) por brindarle la orden de restricción solicitada por violencia contra su exesposo.

Aunque Gaby Platas no compartió detalles sobre lo que la llevó a denunciar a su exesposo, sí llamó a sus seguidores a denunciar cualquier caso de violencia que vivan bajo el violentómetro.

Gaby Platas obtiene orden de restricción contra Francisco de la O por la Fiscalía de CDMX

A través de un post en X, Gaby Platas dio a conocer el agradecimiento a la Fiscalía de la CDMX por darle “una orden de restricción permanente” contra su exesposo, Francisco de la O.

Aunque la actriz no publicó el nombre de su ex, en un video argumentó que su agresor se trata de la persona con quien estuvo en matrimonio del 2009 al 2018, siendo Francisco de la O.

“Desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo. Gracias Fiscalía de la CDMX. Si vives violencia DENUNCIA”. Gaby Platas, actriz.

Gaby Platas agradece a la Fiscalía por darle orden de restricción contra su exesposo. (X/gabyplatas)

La actriz también decidió publicar el violentómetro que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Politécnico Nacional (PIN) difundieron para dar a conocer las escalas de violencia que existen, llamando a sus seguidores a denunciar.

Violentómetro de Inmujeres e IPN. (X/gabyplatas)

Gaby Platas exhibe que su ex Francisco de la O la sigue buscando

La actriz Gaby Platas compartió que la Fiscalía de la CDMX le dio una orden de restricción permanente para que Francisco de la O no la pueda buscar, argumentando que actualmente lo seguía haciendo.

Pese a que el matrimonio se disolvió en 2018, Gaby Platas dio a conocer en un video de Instagram en pleno día de su cumpleaños, 25 de febrero de 2026, que su ex la seguía buscando por lo que decidió denunciarlo a la Fiscalía.

“¿Por qué ahora? Esta persona [Francisco de la O] me ha estado buscando, y dos porque desafortunadamente lo que pasó conmigo no es un caso aislado, él ya ha tenido problemas con otras personas, otras personas que también han hecho que la ley intervenga”. Gaby Platas, actriz.

Ante su denuncia pública, la actriz explicó que si “cualquier cosa” que pudiese pasar a su familia “la gente que me rodea” o a ella, sería Francisco de la O el culpable.

El 3 de febrero de 2026, Gaby Platas dijo respaldar los dichos de Malu Carreras, la pareja más reciente de Francisco de la O, quien denunciaba violencia por el actor.

Anteriormente, Gaby Platas había reconocido sentirse con el compromiso de denunciar a Francisco de la O, argumentando que de haber dado a conocer públicamente que la amenazó hasta de muerte, hubiera alertado a las siguientes parejas que el actor tuvo.