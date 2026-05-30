Gaby Platas se siente protegida por la Fiscalía de la CDMX y lanza advertencia a Paco de la O, quien amenazó con seguir hablando de ella.

En febrero de 2026, Gaby Platas solicitó una orden de restricción contra Paco de la O, quien insistió en buscarla a 7 años de su separación.

Gaby Platas lanza advertencia a Paco de la O

Recientemente se filtró un audio donde Paco de la O amenaza con hablar mal de sus exparejas Gaby Platas y Malú Carreras, quienes lo han señalado de ser violento.

Ante esta situación, Gaby Platas reiteró que existe una orden de restricción contra Paco de la O y se siente protegida por las autoridades.

La actriz destacó la atención que recibió en la Fiscalía de la CDMX, donde también le brindaron apoyo psicológico.

¡Gaby Platas EXIGE a Paco de la O dejar de M4LTR4T4R MUJERES tras medidas de restricción en su contra!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/0DVUrZAQdE — De Primera Mano (@deprimeramano) May 29, 2026

Con respecto a esta medida legal, Gaby Platas lanzó una advertencia a Paco de la O: que no la vuelva a buscar.

La actriz decidió solicitar una orden de restricción contra su expareja luego de que este intentara contactarla.

“Que deje de maltratar mujeres y que no me vuelva a buscar, de hecho eso fue lo que detonó que yo tomara acciones” Gaby Platas

Paco de la O (Instagram/@pacodelaofe)

Gaby Platas responsabiliza a Paco de la O si algo le llega a ocurrir

El pasado 23 de mayo, Gaby Platas compartió el audio de Paco de la O donde asegura que se le “iría a la yugular”, lo cual fue visto como una amenaza.

Gaby Platas colocó en X: “Una vez más. Si algo me llega a pasar, sabemos de dónde viene”.

Paco de la O confirmó que los audios que se difundieron eran verdaderos y compartió un video donde se le ve actuando de forma errática, lo cual ha generado preguntas sobre su salud mental.