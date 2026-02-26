Paco de la O -de 60 años de edad- dará su versión tras señalamientos de violencia de Gaby Platas, quien solicitó una orden de restricción contra el actor.

Gaby Platas no ha sido la única en acusar a Paco de la O de violencia. La actriz de doblaje Malu Carreras asegura que vivió agresiones físicas y psicológicas de parte del actor.

Paco de la O promete dar su versión de las acusaciones de Gaby Platas

El pasado 25 de febrero, Gaby Platas confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX le otorgó medidas de protección permanentes contra Paco de la O.

Gaby Platas argumenta que solicitó una orden de restricción contra su ex pareja porque la estuvo buscando.

Ante esta situación, Paco de la O compartió una publicación en Instagram donde asegura que dará a conocer “su verdad”.

Paco de la O asegura que dará su versión tras ser señalado de violencia (Instagram/@pacodelaofe)

Paco de la O no dio más detalles, pero dio a entender que daría a conocer su versión tras ser señalado de violencia por parte de su ex esposa.

Gaby Platas y Paco de la O se casaron en 2009 y se separaron 8 años después , luego de la comediante asegurara que su ex pareja la agredía física y psicológicamente, además de que la amenazó de muerte.

Usuarios de redes sociales arremeten contra Paco de la O por acusaciones de violencia

Paco de la O promete dar su versión de lo ocurrido con Gaby Platas, pero los usuarios de redes sociales comenzaron a criticarlo.

Muchos le sugirieron que mejor “se callara” y cumpliera con las medidas cautelares que otorgaron las autoridades a Gaby Platas.

“Mejor ya no digas nada”, “Mejor trátate encarcélate” y “Ya estás viejo para seguir violentando mujeres”, fueron algunos de los duros comentarios contra Paco de la O.