Gaby Platas: Si pudiera borrar a alguien de su vida sería a Paco de la O

La actriz y comediante, Gaby Platas mencionó en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que “la mejor decisión” que pudo haber tomado fue divorciarse de Paco de la O.

Gaby Platas dijo que la pasó mal alado de Paco de la O , a pesar de que su matrimonio duró 9 años asegura nunca haber estado enamorada del conductor.

En entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Gaby Platas confesó que l e gustaría borrar su matrimonio con Paco de la O.

Aunque la actriz mexicana señaló que gracias a la experiencia que vivió con el exconductor de ‘Venga la Alegría’ es la mujer de hoy, le gustaría haberse ahorrado esa relación.

“Creo que lo único bueno que me dejó esa relación fue el conocer mi fortaleza y que me llevó al punto en donde estoy ahorita… Pero la relación, si me la hubiera podido ahorrar, lo haría con mucho gusto”.

Gaby Platas, actriz.