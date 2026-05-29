Gaby Platas reiteró que existe una orden de restricción contra Paco de la O tras la filtración de un audio donde amenaza con ejercer violencia mediática contra ella.

Hace unos días se compartió un audio donde Paco de la O aseguraba que haría declaraciones en contra de sus exparejas Gaby Platas y Malú Carreras, quienes lo señalador de ser violento.

Gaby Platas confirma orden de restricción contra Paco de la O

Durante la presentación de una telenovela, Gaby Platas fue cuestionada sobre el audio donde Paco de la O amenaza con hacer declaraciones en su contra.

Gaby Platas expresó que estaba tranquila, ya que seguía vigente la orden de restricción contra Paco de la O.

“Sí, entonces yo puedo estar tranquila, puedo estar aquí, feliz y no preocupada por ese asunto”, mencionó la conductora.

¡Gaby Platas EVITA cuestionamientos por AUDIOS de Paco de la O! Así reaccionó a las últimas declaraciones del actor #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/TvMr6sFDKK — De Primera Mano (@deprimeramano) May 28, 2026

La actriz no quiso dar más detalles sobre la orden de restricción, pero mencionó que se sentía tranquila con esta medida.

Gaby Platas solicitó en febrero de 2026 la orden de restricción contra Paco de la O, luego de que el actor comenzara a buscarla.

Paco de la O ha sido señalado de violencia por dos exparejas

Malú Carreras, expareja de Paco de la O, lo denunció por violencia familiar tras vivir agresiones físicas y emocionales.

La actriz hizo un video para hablar de lo que vivió con Paco de la O durante sus 7 años de relación.

Las palabras de Malú Carreras fueron confirmadas por Gaby Platas, quien reveló que durante su matrimonio con Paco de la O también vivió violencia.

Por su parte, Paco de la O negó las acusaciones en su contra e incluso mencionó que no había recibido una notificación de la orden de restricción para no acercarse a Malú Carreras.

La denuncia de Malú Carrera contra Paco de la O sigue su curso, mientras que la orden de restricción de Gaby Platas continúa vigente y el actor no puede acercarse a la actriz.